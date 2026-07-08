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美伊再交火6千海員仍受困波灣 聯合國海事首長籲克制
在美伊發動新一波攻擊之際，仍有約6000名海員受困波斯灣，聯合國國際海事組織（IMO）秘書長杜明奎今天呼籲各方保持最大限度克制並緩和局勢。
法新社報導，杜明奎（Arsenio Dominguez）在聲明中表示：「這些攻擊加劇近6000名受困海員正在承受的恐懼、不確定感與心理壓力，這些人仍滯留在船上，無法安全離開波斯灣（Persian Gulf）。」
在伊朗攻擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船舶引發美伊交火後，美國總統川普（Donald Trump）今天稍早表示，美伊停火已經結束，但他並未排除進一步談判的可能性。
美伊這波衝突源於2月底美國聯手以色列大規模空襲伊朗，作為戰略運輸要道的荷莫茲海峽至今仍是衝突熱點。
伊朗堅持要掌控該水道，宣稱將向船舶收取費用，並揚言打擊偏離其授權航道的船隻。
伊朗軍方近日攻擊至少3艘船，導致美軍昨天大規模空襲伊朗目標，隨後伊朗也對波斯灣國家發動報復性攻擊。
杜明奎表示，「我譴責過去兩天來針對多艘通過荷莫茲海峽船舶的攻擊」，「無辜海員」正處於「極度危險之中」。
他呼籲「所有相關國家保持最大限度克制，立即緩和情勢，並促成危機爆發以後仍受困在波斯灣的船舶安全離開」。
他強調：「海員的安全必須是我們的最優先考量。」
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