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不怕戰爭罪？川普再威脅打伊朗1類設施 「如果必須這麼做會把它們摧毀」

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續撂狠話！川普威脅再打伊朗 稱可能恢復海上封鎖

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
美國總統川普8日在土耳其安卡拉出席北約峰會期間表示，美國可能恢復對伊朗的海上封鎖，並威脅最快8日晚間再度對伊朗發動攻擊。美聯社
美國總統川普8日在土耳其安卡拉出席北約峰會期間表示，美國可能恢復對伊朗的海上封鎖，並威脅最快8日晚間再度對伊朗發動攻擊。美聯社

美國總統川普8日在土耳其安卡拉出席北約峰會期間表示，伊朗攻擊荷莫茲海峽附近一連串商船後，美國可能恢復對伊朗的海上封鎖，並威脅最快8日晚間再度對伊朗發動攻擊。

川普在峰會上說：「我們可能恢復封鎖。封鎖只會針對伊朗，其他任何人當然都可以做他們要做的事。」美方此前已恢復對伊朗石油銷售的制裁，並於7日對伊朗發動一連串攻擊。川普8日也表示，他對與伊朗達成永久和平協議的前景愈來愈悲觀。

川普說，美軍7日晚間已「狠狠打擊」伊朗，並稱「很可能今晚再狠狠打擊他們」。他指控伊朗領導人一再誤導美方，在談判期間看似願意接受和平協議，之後卻公開否認曾討論相關內容。川普說：「他們瘋了，這些人有問題。」

川普也再度威脅鎖定伊朗關鍵民用基礎設施，包括發電廠與攸關飲用水供應的海水淡化廠。他說：「我不想那麼做，但如果必須這麼做，我們會把它們摧毀。」若攻擊民用水電設施，可能引發戰爭罪爭議。

此外，川普點名伊朗石油出口重要樞紐哈格島，稱美軍7日晚間已攻擊當地並「摧毀一部分」。他表示曾指示美軍「不要碰石油」，因為美方「也許會接管」，但要求攻擊其他目標。川普也說，美軍8日晚間可能再度攻擊該島。

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