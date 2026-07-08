哈米尼靈柩抵伊拉克聖城 送行群眾高聲咒罵美國

哀悼民眾今天跟隨遇害伊朗最高領袖哈米尼的靈柩，遊行穿越伊拉克聖城納加夫。為期6天的葬禮儀式先前在伊朗國內吸引大批群眾，現在跨越邊境持續舉行。

路透社報導，高舉哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）巨幅肖像的民眾在葬禮路線上聚集，當載著棺木的卡車經過時，群眾高呼「美國去死」及「以色列去死」等口號。

伊拉克及伊朗的國旗在人群上方飄揚，伊朗支持的強大伊拉克民兵組織旗幟夾雜其中，其支持者也加入遊行隊伍。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）多名指揮官也抵達當地參與送葬隊伍。

納加夫（Najaf）對全球什葉派穆斯林具有特殊意義，因為此地是先知穆罕默德（Prophet Mohammad）的堂弟及女婿阿里（Imam Ali）的長眠之地。

哈米尼的靈柩昨天夜間抵達納加夫國際機場，伊拉克總理柴迪（Ali al-Zaidi）、資深官員及宗教人士參與迎接儀式。

送葬隊伍預計將繼續前往伊拉克聖城卡巴拉（Karbala），接著靈柩將送回伊朗下葬。