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美伊停火破局！川普：諒解備忘錄已完了 與伊朗打交道浪費時間
在美伊7日一連串互相攻擊後，美國總統川普8日上午表示，他認為與伊朗的諒解備忘錄「已經完了」。美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在北約峰會上說：「跟他們打交道是在浪費時間。」
這是迄今最明確跡象，顯示美伊簽署的初步和平協議幾乎已破局。美國總統最新談話發表前，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，已對巴林與科威特境內的美軍目標發動攻擊，作為美國攻擊伊朗的回應。
在協議破局之際，川普痛斥伊朗是「邪惡、病態的人」。他在北約峰會開場時發言，稱伊朗是「卑劣玩家」，因為伊朗鎖定荷莫茲海峽商船，違反停火協議。
川普表示，美國與伊朗談判是在浪費時間，並表達希望「做我們該做的事」，而不是繼續追求外交途徑。他說：「我們必須去除他們的癌症，他們的癌症。你知道該怎麼做嗎？癌症必須及早切除。這就是我的感覺。」
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