川普批義大利總理梅洛尼未助美伊衝突 坦言兩人關係變糟

美國總統川普今天稱義大利總理梅洛尼是個「好人」，但批評她未能在美伊衝突中提供協助。梅洛尼今年為教宗良十四世反戰立場辯護惹毛川普，兩人關係因而生變。

路透社報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）曾被視為川普的親密盟友，但兩人關係上月開始生變，當時川普在接受義大利La7電視台專訪時，稱梅洛尼於G7峰會時「乞求」與他合照，遭到梅洛尼駁斥，並控川普捏造故事。

川普今年猛烈批評教宗良十四世（Pope Leo XIV）反對美伊戰爭立場，而梅洛尼選擇挺身為教宗辯護，此舉惹毛川普，轉而抨擊梅洛尼拒絕協助重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

川普表示，他和梅洛尼的關係「變得有點糟，因為她拒絕（在伊朗問題上）幫助我們」。

川普在土耳其出席北約峰會期間告訴記者：「她拒絕參與其中，所以讓我和她的關係有點惡化。但我喜歡她，事實上，我認為她是個好人。不過，我認為她犯了個錯誤。」

在美伊戰爭期間，川普也曾批評其他歐洲領袖，包括同樣譴責美伊戰爭的德國總理梅爾茨（FriedrichMerz）。

然而，川普的批評對梅洛尼而言是個沉痛的打擊，因為她最初試圖利用彼此共同的右翼政治立場，與川普建立緊密關係，她也是在2025年唯一出席川普就職典禮的歐洲領袖。

梅洛尼的辦公室拒絕就她與川普在安卡拉會面時的互動發表評論。熟悉梅洛尼的知情人士表示，梅洛尼應該不會刻意冷落川普，她知道如何應對這種情況，屆時反而可能面帶微笑向川普致意。