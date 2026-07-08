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荷莫茲海峽再有船舶遇襲 4艘油氣運輸船折返

中央社／ 新加坡8日綜合外電報導
多艘船舶駐泊荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。 路透
多艘船舶駐泊荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。 路透

船舶追蹤數據顯示，至少4艘油輪與天然氣運輸船在嘗試通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時折返，因為這條關鍵航道再有船隻遇襲，加劇了外界對航行安全的擔憂。

路透社報導，在傳出伊朗朝荷莫茲海峽船隻發射飛彈的消息後，一艘卡達液化天然氣運輸船與一艘懸掛沙烏地阿拉伯旗幟的原油運輸船昨天在海峽附近受損，促使海事當局將通行船隻面臨的威脅風險升至「嚴重」等級，隨後開始出現船隻改道情況。

數據分析公司Kpler與倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，包括Al Ghariya號、Duhail號與Al Ruwais 號等液化天然氣運輸船，原本都緩慢向西駛向荷莫茲海峽，但昨天晚間變更路線。這3艘由卡達能源公司（QatarEnergy）控制的油輪皆為空船，當時正駛往卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）出口設施準備裝載貨物。

同時，LSEG與Kpler的數據也顯示，一艘懸掛印度旗幟的油輪載著上週末從科威特裝載的200萬桶原油，今天在荷莫茲海峽阿曼外海迴轉折返。

自2月底爆發衝突以來，至少有16批來自拉斯拉凡的液化天然氣貨物，以及10批來自阿拉伯聯合大公國阿布達比國家石油公司（ADNOC）達斯島（DasIsland）終端的液化天然氣貨物運出荷莫茲海峽。兩個出口樞紐每月平均有約700萬公噸的貨物運出，上述貨物僅占其中一小部分。

能源貨運市場數據公司Vortexa的分析師指出，在拉斯拉凡等待裝載的壓艙船或空載船數量也增加，7月初已累積超過10艘。

Vortexa補充表示，目前有50多艘由卡達能源公司與阿布達比國家石油公司控制的壓艙船部署在中東波斯灣、印度與馬六甲海峽附近，部分船隻已關閉自動識別系統（Automatic Identification System）訊號超過10天。

不過，仍有至少兩艘原油油輪成功駛出荷莫茲海峽。由日本郵船（Nippon Yusen KK）管理、於2月底裝載200萬桶卡達原油的超大型油輪（VLCC）天順號（Tenjun），已於昨天晚間駛出荷莫茲海峽。

船舶數據顯示，由印尼國營石油公司（Pertamina）管理的超大型油輪印尼國營石油驕傲號（PertaminaPride），昨天也在關閉應答器的情況下駛離荷莫茲海峽。這艘船載著3月初裝載的200萬桶沙烏地阿拉伯原油。

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