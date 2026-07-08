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美再度空襲伊朗 北約秘書長：絕對有其必要

中央社／ 安卡拉8日綜合外電報導
美國中央司令部在X平台發文說，美軍已完成新一輪對伊朗攻勢打擊。 法新社
美國中央司令部在X平台發文說，美軍已完成新一輪對伊朗攻勢打擊。 法新社

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天表示，美國針對伊朗發動新一波攻擊行動「絕對有其必要」。

路透社報導，美軍昨天再次對伊朗發動新一輪空襲，並撤銷允許伊朗出售石油的許可，藉此回應3艘油輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭遇的飛彈攻擊。這項最新發展，讓美伊之間本就搖搖欲墜的的停火蒙受更大壓力。

北約峰會登場前，呂特今天在土耳其首都安卡拉（Ankara）告訴媒體說：「在有停火協議的情況下，伊朗基本上違反了停火。我認為美國強力回應完全是至關重要的。」

在美國總統川普（Donald Trump）與北約同盟夥伴因伊朗戰爭和格陵蘭（Greenland）議題發生歧異後，歐洲各國領袖期盼能藉本次峰會，說服川普更新在北約的承諾。

呂特表示，美國對北約的承諾毋庸置疑，並表示北約也致力於保障美國安全。

他補充說：「但同時，也預期歐洲和加拿大能在軍費支出上與美國相匹配。我認為這是完全合理的。」

他並表示：「好消息是，今天最大的成果就在於此。對（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）而言是一大挫敗，對總統川普則是一場勝利，因為歐洲和加拿大正確實做到這一點。」

伊朗 北約 土耳其 以色列 美國

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