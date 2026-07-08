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回應美國空襲 伊朗襲巴林與科威特美軍據點

中央社／ 德黑蘭8日綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，在美國針對荷莫茲海峽油輪遇襲事件對伊朗發動一波軍事打擊後，他們今天攻擊美國在巴林科威特的軍事據點。

路透社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，已對美軍位於巴林薩爾曼港（Bandar Salman）、巴林第5海軍轄區（Bahrain's Fifth Naval District），以及科威特阿里賽勒姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）等美方關鍵軍事據點發動聯合飛彈與無人機行動，並擊落一架試圖干擾這次行動的美軍MQ9無人機。此舉對脆弱的停火協議造成最新打擊。

官員指出，巴林與科威特響起防空警報。科威特軍方表示，防空部隊正在因應「敵對」飛彈與無人機攻擊。

美國稍早發動新一波軍事打擊，並撤銷允許伊朗出售石油的許可，以回應3艘油輪在荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）遇襲事件。

美軍中央司令部（U.S. Central Command）表示，這次打擊對象包括伊朗伊斯蘭革命衛隊60多艘小型船隻，目的在讓伊朗為違反停火協議、攻擊航運付出沉重代價。

美軍中央司令部發表聲明表示：「伊朗部隊無端發動侵略行動，明顯且危險地違反停火協議，並破壞航行自由。」

伊朗最高聯合軍事指揮機構、哈塔姆安比亞中央總部（Khatam al-Anbiya Central Headquarters）譴責美方打擊行動是「公然的侵略行為」，揚言做出「毀滅性回應」，並警告德黑蘭不允許美國干預荷莫茲海峽的管理。

伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）指控美國違反停火協議。他列舉的理由包括美國發動最新軍事打擊，還有重啟石油制裁、違反伊朗在荷莫茲海峽實施的「調整」措施，以及以色列對黎巴嫩發動的攻擊。

卡利巴夫在社群平台X上發文指出：「霸凌與勒索的時代已經結束。我們不會屈服。」

伊朗媒體稍早報導，伊朗主要石油樞紐哈格島（Kharg Island）、格什姆島（Qeshm Island）與南部港口城市西里克（Sirik）和阿巴斯（Bandar Abbas）傳出爆炸聲響。

伊朗新聞電視台（Press TV）報導，哈格島南部傳出數起爆炸聲響。美軍中央司令部沒有提到哈格島。伊朗有90%原油是從哈格島出口。

一名美國官員告訴路透社，這波打擊鎖定伊朗的防空系統、沿岸監控系統、地對空飛彈、反艦巡弋飛彈與無人機發射據點。

伊朗國營電視台記者報導，伊朗境內未傳出有平民身亡，但西里克一處商業碼頭遭「敵方投射物」擊中，有數人遭彈片波及受傷。報導指出，西里克與阿巴斯（Bandar Abbas）的漁業碼頭也遭攻擊。

伊朗 巴林 科威特 以色列 美國

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