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川普北約峰會期間拍板空襲！伊朗反控美方5大毀約 強調「不會屈服」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張截自8日發布社群媒體影片的畫面顯示，伊朗荷莫茲甘省阿巴斯港據報發生爆炸後，現場濃煙竄起。路透
這張截自8日發布社群媒體影片的畫面顯示，伊朗荷莫茲甘省阿巴斯港據報發生爆炸後，現場濃煙竄起。路透

美軍7日空襲伊朗，以報復伊朗近日在荷莫茲海峽附近對商船發動的一連串襲擊，打擊超過80個目標。伊朗對美國談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）隨後發文，列出美國違反初步和平協議的「重大事項」，並強調「不會屈服」。

福斯數位新聞報導，一名美國官員證實，美國總統川普出席北約安卡拉峰會期間，批准對伊朗的攻擊計畫，並下令執行。該官員表示，川普召集多名高層官員，包括國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯、財政部長貝森特及參謀首長聯席會議主席凱恩上將。

另一名美國官員表示，此次空襲是美方所稱針對通過荷莫茲海峽「無辜船隻」發動「國際恐怖主義行為」的「直接結果」。

卡利巴夫在「X」指出，美方「違反伊朗對荷莫茲海峽的調整措施」、「持續威脅發動進一步打擊」、「恢復石油制裁」、「攻擊伊朗南部」，以及「持續對黎巴嫩發動猶太復國主義侵略」。他寫道：「霸凌與勒索的時代已經結束，這條路行不通。我們不會屈服。」

CNN報導，伊朗國家廣播電視台（IRIB）8日凌晨報導，伊朗最高聯合軍事指揮機構「哈塔姆安比亞中央司令部」表示，伊朗軍方「將對美國的侵略與恐怖行動作出毀滅性回應」。該司令部還表示，「在任何情況下，都不允許干涉荷莫茲海峽的事務或管理」，通過荷莫茲海峽的船隻，「唯一安全通道」是伊朗指定航線。

一名區域消息人士告訴CNN，一些地區盟友正分別向美國與伊朗傳遞訊息，試圖阻止衝突進一步升級並維持停火。不過，根據半島電視台報導，巴林與科威特都已響起空襲警報。科威特軍方宣布，正因應「敵方飛彈與無人機攻擊」，並呼籲民眾遵守當局安全與維安指示，同時證實科威特全國各地聽到的爆炸聲，都是成功攔截所造成。

半島電視台報導，伊朗革命衛隊宣稱，作為美方違反協議的初步回應，已發動飛彈與無人機聯合作戰，打擊位於巴林的美國第五艦隊總部，以及科威特阿里．薩勒姆空軍基地等85處「重要美軍軍事設施」，並擊落一架試圖干擾行動的美軍MQ-9無人機。還將美國攻擊與伊朗已故領袖的送葬隊伍相連，稱華府試圖掩蓋這一「歷史性事件」。

伊朗 北約 川普 以色列 美國

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