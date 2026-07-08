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報復商船遇襲！美軍公布戰果：空襲80多處目標 炸60艘革命衛隊快艇

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美軍一架F-18「超級大黃蜂」式打擊戰鬥機2023年3月於南韓釜山降落於航空母艦尼米茲號。資料照片。路透
美軍一架F-18「超級大黃蜂」式打擊戰鬥機2023年3月於南韓釜山降落於航空母艦尼米茲號。資料照片。路透

美國中央司令部（CENTCOM）表示，轄下部隊7日完成新一輪對伊朗的攻勢行動，使用精確導引武器打擊超過80個目標，並發布一隻戰果影片。

根據CENTCOM聲明，伊朗近日攻擊了3艘通過荷莫茲海峽的商船，包括懸掛馬紹爾群島國旗的油輪「Al Rekayyat」號、懸掛沙烏地阿拉伯國旗的油輪「Wedyan」號，以及懸掛賴比瑞亞國旗的油輪「Cyprus Prosperity」號。

美方表示，伊朗軍方毫無正當理由的侵略行動，明顯且危險地違反停火協議，並破壞航行自由，因此美軍立即發動空襲回應，打擊防空系統、指揮與管制網路、沿岸雷達設施、反艦飛彈能力，以及荷莫茲海峽及周邊地區超過60艘革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）小型快艇，以削弱伊朗持續攻擊這條國際貿易航道商業航運的能力。

CENTCOM表示，美軍將持續維持部署與戒備，若協議未獲遵守或履行，將準備追究伊朗責任。

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