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哈米尼靈柩運抵伊拉克 大批民眾齊聚納加夫送別

中央社／ 伊拉克納加夫7日綜合外電報導

伊拉克國營媒體報導，伊朗已故最高領袖哈米尼的靈柩今晚抵達納加夫國際機場，將在伊拉克境內多座什葉派聖城舉行送葬儀式。

法新社報導，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的公開追悼儀式7月4日起在德黑蘭展開，為期6天，喪禮儀式在伊朗聖城科姆（Qom）告一段落後，接著移師鄰國伊拉克繼續舉行。

哈米尼在中東戰爭爆發首日，死於美國以色列發動的空襲，預計9日在其故鄉、伊朗東北部的麥什赫德（Mashhad）下葬。

伊拉克國營電視台播出的畫面顯示，載運哈米尼靈柩的伊朗馬漢航空（Mahan Air）班機抵達納加夫國際機場（Najaf International Airport）。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）稍早已抵達伊拉克，準備出席官方舉行的悼念儀式。

伊拉克總理柴迪（Ali al-Zaidi）和其他官員及資深政治人物，以及伊朗革命衛隊（RevolutionaryGuards）轄下負責海外行動的聖城部隊（Quds Force）指揮官卡阿尼（Esmail Qaani）都到場迎接哈米尼的靈柩。

納加夫國際機場內鋪有紅地毯，並懸掛著大型伊斯蘭書法布幔和哈米尼肖像。

伊拉克政府已宣布8日為國定假日，送葬隊伍預計於當地時間上午6時（格林威治時間凌晨3時）自聖城納加夫出發。

弔唁民眾已陸續抵達納加夫，準備加入送葬行列，市區主要街道已掛滿歡迎布條及哈米尼的大型肖像。

30歲的巴雅提（Mohammed al-Bayati）歷經數小時車程趕赴納加夫，他說，「這是不容錯過的機會」。

他表示，此行是為了送別「這位曾向美國與以色列權勢發起挑戰的領袖」。

哈米尼的靈柩離開納加夫後，將空運至北方約60公里的卡巴拉（Karbala），進行另一場送葬儀式。

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