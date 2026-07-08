中東局勢升溫 伊朗：將對美方打擊採取果斷行動

在美國官員宣布對伊朗發動「強力」打擊之後，伊朗官媒體報導，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）地區今天傳出一連串爆炸聲響。伊朗外交部隨後警告，將採取報復行動。

法新社引述伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導指出，伊朗葛希姆島（Qeshm）聽到6聲爆炸，西里克（Sirik）傳出7聲爆炸，大型港口城市阿巴斯（Bandar Abbas）也有多起爆炸聲響。

伊朗外交部警告將展開報復，並表示美國一再違反一項意在結束中東戰爭的諒解備忘錄，並點出除了黎巴嫩持續遭受攻擊，也另有其他威脅存在。

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台在即時通訊軟體Telegram發布的外交部聲明指出：「伊朗嚴正警告美國違反條約的後果，並將採取果斷措施捍衛自身利益與國家安全。」

美伊目前正針對結束中東戰爭事宜進行談判，未料荷莫茲海峽又發生3艘油輪遇襲事件。美國今天取消伊朗石油制裁的臨時豁免。

根據英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）說法，昨夜有一枚「不明飛行物」擊中1艘油輪並引發火災，隨後又有兩艘船隻遭襲，至少其中一艘是被無人機攻擊。

3艘遇襲船隻都靠近阿曼沿海。阿曼先前曾提議設立一條沿著其海岸線的臨時過境航道，但遭到伊朗反對。伊朗則主張向通行荷莫茲海峽的船舶徵收通行費。