影／「這不是對等回應」！美軍懲罰性空襲伊朗 官員：不會這麼快結束

美國中央司令部（CENTCOM）7日宣布，美軍已開始空襲伊朗，以報復伊朗近日在荷莫茲海峽附近對商船發動的一連串襲擊。

CNN報導，一名美國官員表示，伊朗向位於阿曼領海內的3艘商船開火，「嚴重違反」雙方簽署的初步和平協議（MOU），因此美方對伊朗發動新一輪攻擊，並恢復對伊朗石油銷售的制裁。

美國中央司令部在X發文表示，美軍已開始對伊朗發動「一系列強力打擊」，讓德黑蘭為鎖定並攻擊在國際水道航行的民間商船「付出沉重代價」。聲明表示，此次行動是回應伊朗襲擊3艘通過荷莫茲海峽的商船，並強調伊朗的侵略行為毫無正當性、極具危險性，且明顯違反停火協議。

Axios報導，另一名美國官員表示，美軍攻擊目標包括伊朗防空系統、沿岸監視系統、地對空飛彈、反艦巡弋飛彈陣地、無人機發射場及港口設施，此次攻擊規模與火力約為10天前荷莫茲地區空襲的4至5倍。一名美國官員向CNN表示，美軍目前對伊朗目標發動的攻擊「並非對等回應」。該官員說：「這是懲罰。」並表示：「這不會這麼快結束。」

伊朗官媒報導，阿巴斯港、西里克港及格什姆島均傳出爆炸聲。Press TV指出，西里克港一座商業碼頭及齊亞拉特村一座漁港碼頭遭到擊中。伊朗國家廣播電視台（IRIB）表示，阿巴斯港一座電信塔似乎成為攻擊目標。伊朗譴責美國恢復對伊朗石油銷售的制裁，稱此舉「明顯違反」兩國上月達成的初步和平協議，並表示將採取「任何必要措施」捍衛國家安全。

伊朗外交部在聲明中表示，美國政府「必須為這項違反承諾行為造成的後果負責」。聲明指出：「過去20天來，美國無論是直接行動，或透過以色列政權對黎巴嫩採取的行動，都一再違反這份協議中的多項條款，包括輕微與重大違規。」