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荷莫茲海峽船隻遇襲 美撤銷伊朗石油臨時制裁豁免

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

伊朗近日遭控攻擊航經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的數艘能源運輸船後，美國財政部今天撤銷一項暫時解除伊朗石油制裁的許可，譴責德黑蘭的行徑「完全無法接受」。

一名美國官員告訴法新社：「伊朗在荷莫茲海峽採取的行動完全不被美方接受，而且將會面臨後果。」

美國財政部6月宣布暫時解除針對伊朗的石油制裁，將允許伊朗生產、銷售並運送原油及相關產品至8月21日為止。

根據海事監控機構與卡達的說法，包含1艘卡達的液化天然氣（LNG）運輸船在內，總計3艘油輪航經荷莫茲海峽時遇襲。

身為美伊和談調停國之一的卡達，譴責伊朗發動攻擊「令人難以接受」。

這名美國官員表示，美伊諒解備忘錄「完全奠基於行動表現」，指出唯有德黑蘭展現「良好行為」，才能獲得相關利益。

該官員強調：「我們的談判代表仍本著誠意，致力達成最終協議。」

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