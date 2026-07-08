伊朗聖城數千人送別哈米尼 靈柩將移至伊拉克繼續儀式

伊朗媒體報導，已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的喪禮儀式今天在伊朗聖城科姆（Qom）告一段落，接下來將移師鄰國伊拉克繼續舉行。

法新社報導，伊朗當局希望藉由這次活動，在鎮壓反政府示威行動的6個月後，展現國家力量與團結。繼昨天在首都德黑蘭舉行的大規模送葬後，數以千計民眾今天在科姆向這位已故領袖致上敬意。

現場群眾手舉紅旗與標語牌，詛咒美國總統川普（Donald Trump）及以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）去死。

哈米尼及其4名親屬命喪2月底中東戰爭爆發時美國聯手以色列對伊朗的空襲，其遺體預計今晚運抵伊拉克。

預計明天將有送葬隊伍，護送靈柩通過伊拉克聖城納加夫（Najaf）與卡巴拉（Karbala）。

伊拉克當局已宣布，喪禮期間將部署大量維安人力。

統治伊朗逾30載、享壽86歲的哈米尼，將於9日在其家鄉—伊朗東北部的聖城麥什赫德（Mashhad）下葬。