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荷莫茲海峽24小時內3油輪遇襲 卡達LNG運輸船恐爆炸

中央社／ 杜拜7日綜合外電報導

英國海事貿易行動辦公室今天通報，荷莫茲海峽又有油輪或運輸船遇襲，為過去24小時內第3艘。稍早卡達剛指控伊朗攻擊該國一艘液化天然氣（LNG）運輸船，消息人士稱船舶有爆炸危險。

法新社報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）在社群平台X發文指出：「UKMTO又接獲一起油輪通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）發生事件的通報。」

「該油輪遭一架不明無人機攻擊，造成結構輕微損傷。事件並未造成傷亡或環境影響。」

路透社報導，今天遇襲的另外兩艘油輪或運輸船，一艘是卡達的LNG運輸船，另一艘據稱為懸掛沙烏地阿拉伯國旗的原油油輪，在阿曼海岸附近受損，據信是超級油輪「韋德揚號」（Wedyan），事故原因尚不清楚。

卡達指控伊朗攻擊其大型LNG運輸船「雷卡亞特號」（Al Rekayyat）。該船通報在夜間被無人機擊中，引發輪機艙火災。

船上人員均安並正在疏散，不過聽取簡報的海事安全消息人士告訴路透社，船上大火有讓這艘船爆炸的危險。

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