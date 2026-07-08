荷莫茲海峽再傳油輪遇襲...美伊互嗆 和平談判遇阻

聯合報／ 編譯梁采蘩周辰陽／綜合報導
阿曼穆桑代姆海岸，6月3日可見大量船隻停泊在荷莫茲海峽。資料照。路透
阿曼穆桑代姆海岸，6月3日可見大量船隻停泊在荷莫茲海峽。資料照。路透

伊朗為前最高領袖哈米尼舉行國葬期間，荷莫茲海峽六日晚間傳出兩艘油輪遭攻擊，恐衝擊美伊不到三周前簽署的初步和平協議。美國總統川普表示，若無法與伊朗達成協議，就會「做個了結」。伊朗回應，除非川普停止一再威脅重啟戰爭，否則不再有和平談判。

路透報導，卡達液化天然氣運輸船「艾雷卡亞特號」通報，該船夜間遭攻擊，輪機室起火。海事安全消息人士表示，一艘沙烏地阿拉伯原油油輪也受損。路透檢視的無線電通話錄音顯示，艾雷卡亞特號船長求救，指船隻左舷、輪機室上方遭無人機擊中，輪機室起火且充滿濃煙，船員雖然安全，但已失去引擎與轉向能力。

這也是哈米尼上周國葬開始以來，荷莫茲海峽首度傳出攻擊事件。伊朗國家廣播電視台引述匿名消息人士報導，其中一艘油輪「在無視多次警告後遭到攻擊」。

美伊戰爭已依上月達成的初步和平協議暫停，協議預留六十天時間，就永久協議進行談判。上一輪在卡達舉行的間接談判上周結束，但未見朝持久和平取得進展。

川普已一再威脅恢復轟炸伊朗，六日他在白宮橢圓辦公室表示：「我們不是要達成協議，就是要做個了結。而且要了結這件事一點都不難。我寧願達成協議，因為我並不想影響九千一百萬人。我們可以在一個小時內炸掉他們的橋梁、切斷他們的能源供應…他們現在根本沒半毛錢。我們沒有給他們任何錢。」

伊朗外交部長阿拉奇表示，依照臨時停火備忘錄條款，如果威脅持續，最終協議談判將「不會開始」。他並在社群媒體Ｘ上明確寫道：「履行你的簽字承諾。」

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