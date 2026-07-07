美伊談判僵局 川普放話：不達成協議就做個了結

美國總統川普今天表示，美國若無法與伊朗達成協議，就會「做個了結」。隨著德黑蘭當局在最高領袖哈米尼葬禮後展現不妥協的態度，川普這番話也讓軍事行動的威脅再升級。

路透社報導，儘管美國與以色列此前發動空襲引發衝突，隨後雙方達成60天停火協議，為外交談判創造空間，但美伊上週結束的間接會談，未看到任何公開訊號表明雙方在實現持久和平方面取得突破。

川普在橢圓形辦公室對記者說：「我們不是要達成協議，就是要做個了結。而且要了結這件事一點都不難。我寧願達成協議，因為我並不想影響9100萬人。」

「我們可以在1個小時內炸掉他們的橋梁、切斷他們的能源供應…他們現在根本沒半毛錢。我們沒有給他們任何錢。」

伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書左加德（Mohammad Baqer Zolqadr）稱川普的威脅是「妄想」。

左加德透過國營媒體發表談話表示：「威脅這套把戲，對伊朗人不管用。因此，請用尊重的態度與伊朗人民對話，否則我們將用另一種方式回應。」

川普發表這番談話前，伊朗剛在上週末為哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）舉行葬禮。這場戰爭於2月28日美國和以色列發動攻擊後爆發，但伊朗人並未因此顯得軟弱，反而展現出強硬、不屈與團結的姿態，並決心掌握未來走向。

華府原本希望透過這項60天停火協議重啟外交努力，以阻止伊朗發展核武能力。