油價跌了機票卻回不去！航空公司不降價 背後原因曝光
伊朗戰事爆發後，航空燃油價格一度翻倍，航空公司被迫調高票價因應。如今燃油價格已較4月高點回跌40%，但分析師認為，旅客短期內恐怕仍等不到便宜機票。
分析師指出，旅遊需求依舊強勁，加上市場運能偏緊，以及以低價競爭聞名的美國廉價航空Spirit Airlines已於5月退出市場，都讓航空公司更有信心維持高票價。
西南航空執行長喬丹（Bob Jordan）直言，看好航空業這次能保留比過去更多的票價漲幅，Spirit退出市場也有助於維持目前的高票價環境。
除了需求依舊旺盛外，航空公司也主動縮減運能。由於高油價期間取消部分獲利較低的航班，美國航空公司原本規劃第3季國內航班年增4.6%，如今幾乎停止擴張，使市場運能持續偏緊。
不過，分析師提醒，真正的考驗可能落在美國勞動節假期之後。隨著秋季旅遊需求降溫，若航空公司未來過快恢復運能，或消費者開始縮減旅遊支出，航空業仍可能重回促銷、削價搶客的競爭局面。
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