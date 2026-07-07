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哈米尼遺體運抵聖城科姆 反美情緒沸騰民眾促復仇

中央社／ 德黑蘭6日綜合外電報導

伊朗國營電視台報導，已故最高領袖哈米尼的遺體今天傍晚運抵伊斯蘭教什葉派聖城科姆，預定明天舉行送葬與告別儀式。稍早在德黑蘭送葬隊伍中，群眾高呼反對談判，呼籲復仇。

法新社報導，國營電視台在社群媒體上表示：「殉難領袖的遺體已經抵達首都德黑蘭以南的科姆（Qom）。」播出的畫面可以看見載運哈米尼（AliKhamenei）遺體的直升機降落。

今天稍早，在德黑蘭為哈米尼送葬的民眾表達反對與造成最高領袖遇害的勢力談判，並且呼籲復仇。

現場群眾高喊：「我們不要協議，我們要（美國總統）川普的人頭！」

美國和以色列2月28日發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），聯手對伊朗發動大規模空襲，擊斃哈米尼。

群眾認為哈米尼的「以身殉道」激起伊朗人激情。也有人將哈米尼與創建伊朗伊斯蘭共和國的何梅尼（Ruhollah Khomeini）1989年逝世相提並論。

65歲的卡茲米（Kazemi）表示，何梅尼逝世是伊朗人「遭逢的第一個震撼」，哈米尼遇刺則是「第2個」，並說哈米尼葬禮現場民眾激動之情「和1989年沒有兩樣」。他受訪時只願意透露姓氏。

與其他受訪者一樣，卡茲米不相信上個月簽訂諒解備忘錄的對美談判。

戴頭巾抵擋烈日的他手持一張遭到十字準星瞄準的川普照片說：「我們要復仇…因為如果什麼都不做，情勢只會惡化。」

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