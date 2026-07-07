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哈米尼國葬 悼念人潮塞爆德黑蘭

聯合報／ 編譯梁采蘩／綜合報導

伊朗為前最高領袖哈米尼舉行國葬，德黑蘭六日湧現大批送葬人潮，悼念者身穿黑衣、手持寫有「我們將奮起」的旗幟，沿著市中心路線前進，綿延近20公里。這場葬禮是伊朗近年最大規模政治動員之一，也讓美伊停火後的伊朗國內氣氛與對外立場再次受到關注。

ＣＮＮ與衛報報導，送葬隊伍從德黑蘭革命廣場一路前往自由廣場。人潮擠滿街道與地鐵，許多人從伊朗其他城市趕來，希望近距離看見哈米尼的靈柩。現場除伊朗國旗，也可見哈米尼肖像。群眾高喊悼念口號，也有人喊出「美國去死」，並揚言要向美國、川普與以色列復仇。

哈米尼國葬安排在美伊停火後舉行，被伊朗官方視為展現國家凝聚力的重要場合。伊朗七個月前仍陷入大規模街頭抗議，數千人遭政府安全部隊殺害，如今德黑蘭動員龐大送葬人潮，凸顯戰爭與外部壓力如何改變國內政治氛圍。

ＣＮＮ估計，六日現場規模至少達數十萬人，當局則預期可能有數百萬人上街。

伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫六日表示，落實伊朗與美國簽署的停火協議「困難，但可以做到」。他與前來德黑蘭出席葬禮的哈瑪斯政治局主席達維希會談時強調，伊朗不會與美國和平共處，也不會承認以色列，並重申支持德黑蘭所稱的「抵抗陣線」，也就是伊朗支持的區域武裝組織。

伊朗國家廣播電視台報導，卡利巴夫說：「必要時，這種支持會以飛彈形式出現；需要政治壓力時，這種壓力會透過談判施加。」他並表示，為哈米尼「復仇」將透過「解放耶路撒冷」實現。

伊朗與美國上月簽署的十四點初步和平協議，設定六十天談判期，討論解除制裁、伊朗核計畫與重新開放荷莫茲海峽。不過協議未納入伊朗支持區域武裝組織的問題，也未處理伊朗無人機與飛彈計畫，使得戰火雖然暫歇，但伊朗與美國、以色列之間的核心對立仍未消失。

以色列 伊朗 美國

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