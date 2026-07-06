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美伊停火之際紅海貨輪遇襲 英海事機構示警

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導
英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，紅海有一艘貨輪遭不知名武裝分子攻擊。圖為滯留荷莫茲海峽的船隻。 路透
英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，紅海有一艘貨輪遭不知名武裝分子攻擊。圖為滯留荷莫茲海峽的船隻。 路透

美國伊朗脆弱停火持續之際，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天表示，一艘貨輪在紅海（Red Sea）通報遭到攻擊。

美國財經媒體CNBC報導，英國海事貿易行動辦公室說，事發地點位於葉門港口城市荷台達（AlHudaydah）西南方約56公里處海域。

英國海事貿易行動辦公室在社群平台X發文指出，「一艘貨輪發出求救訊號，聲稱遭遇不明武裝分子攻擊」，並表示有關當局正在調查這起事件。

英國海事貿易行動辦公室呼籲行經當地的船隻提高警戒、小心航行。

在2023年至2025年間，獲伊朗撐腰的葉門政治軍事組織「青年運動」（Houthi）曾多次攻擊行經紅海的商船，以報復以色列在加薩（Gaza）的軍事行動，但他們在美伊戰事期間，大致未直接介入衝突。

連接伊朗與阿曼的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）是中東能源出口最重要的海上咽喉之一，而連接紅海、亞丁灣（Gulf of Aden）與阿拉伯海（ArabianSea）的曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）同樣也是全球重要航運要道。

自美國與以色列今年2月聯手對伊朗發動空襲後，伊朗一度攻擊油輪與貨輪，導致荷莫茲海峽石油運輸量大幅下滑，也使曼德海峽成為國際石油運輸的重要替代航道。

美國與伊朗6月17日簽署一份諒解備忘錄，同意結束近4個月戰事、重啟荷莫茲海峽，並展開為期60天的談判，以尋求達成永久和平協議。自此之後，中東原油出口迅速回升。

根據航運追蹤機構Kpler的數據，自6月17日以來，沙烏地阿拉伯已透過荷莫茲海峽出口約3400萬桶原油；截至7月2日的兩週出口量，已是3月9日至6月17日經由該海峽運送約1500萬桶原油的兩倍以上。

隨著市場供應恢復，國際指標布倫特原油（BrentCrude）價格已較3月高點下跌39%。

紅海 伊朗 葉門 以色列 美國

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