國安憂暗殺 穆吉塔巴缺席伊朗國葬

五日是為期六天的前伊朗最高領袖哈米尼國葬儀式第二天。紐約時報四日報導，對於為何現任伊朗最高領袖穆吉塔巴仍未出席其父哈米尼的國葬儀式，主因是伊朗維安團隊擔憂以色列企圖暗殺穆吉塔巴或追蹤他的藏身處，因此未安排他出席。

但穆吉塔巴表達有意參與至少部分儀式，希望出席預定九日在伊朗第二大城馬什哈德的伊瑪目禮薩聖陵，為亡父哈米尼誦念祈禱文。

兩位伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）官員說，穆吉塔巴一名姻親六月對伊媒安薩夫新聞（Ansaf News）說，安全專家建議他目前不要以任何方式暴露自己，即使是發表演說等的發聲也不行。

美國總統川普四日就對新聞網站Axios指稱，在哈米尼國葬儀式，「他們全都在那。只要開一槍，我們就能把他們全都解決，但我們不會那麼做，因為那樣一來，就沒人可以跟我們談判了」。

川普直言，他看到有伊朗人在儀式上哭泣，令他感到很意外，他原本以為伊朗人都痛恨哈米尼。川普甚至指稱，「也許那只是假哭」。

總部在卡達杜哈的半島電視台四日報導，這場國葬可能鞏固伊朗神權體制，提升穆吉塔巴在伊朗國內的威望。這場國葬也象徵伊朗一個時代的終結；哈米尼遇刺身亡非但沒有因此削弱伊朗，對許多伊朗人來說，反而成為一股凝聚全國的力量。