關鍵一周 伊朗國葬期間 「美伊不交火」

伊朗前最高領袖哈米尼國葬儀式自四日起展開，為期六天。五日哈米尼其中三個兒子在哈米尼及其他四名罹難親屬：孫女、女婿、女兒和次子的妻子靈柩前祈禱悼念。現任最高領袖、哈米尼次子穆吉塔巴尚未現身。

美國總統川普四日則對新聞網站Axios指稱，伊朗人「正懇求達成協議」，但美伊決定暫停談判一周，等哈米尼的葬禮和相關儀式結束後再繼續談。川普說，美伊這段期間「不會互相開火」。沙烏地阿拉伯「阿拉伯衛星電視台」同日引述消息人士報導，美伊新一輪談判有望十一日在巴基斯坦舉行。

哈米尼自一九八九年起成為伊朗最高領袖，但二月底美國和以色列聯手對伊朗開戰當天就在「斬首行動」的空襲中身亡，享壽八十六歲。為了悼念哈米尼，伊朗當局規畫一系列國葬儀式。

根據伊朗國營電視台畫面，首都德黑蘭的大莫薩拉清真寺園區庭院內停放五具覆蓋伊朗國旗的簡樸靈柩，其中一具較小的靈柩安放哈米尼年僅一歲兩個月孫女遺體。哈米尼三個兒子穆斯塔法、梅薩姆與馬樹德站在靈柩前祈禱。

負責國葬儀式的伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）德黑蘭指揮官哈山查德五日說，當天上午八時舉行祈禱儀式。

哈米尼與親屬的靈柩四日停靈清真寺，供伊朗領導高層和巴基斯坦等外國高官到場致意後，就蓋上玻璃罩移至室外。

哈米尼靈柩將停放至六日，七日移靈至伊朗聖城科姆，八日轉往鄰國伊拉克幾個什葉派聖城，最終九日於哈米尼故鄉、伊朗東北部的馬什哈德下葬。

德黑蘭街頭五日湧現人潮，民眾湧入街頭為哈米尼哀悼，他們徹夜聚在大莫薩拉清真寺園區，有人甚至開車一千公里前來，只為送哈米尼最後一程。

五十六歲的穆吉塔巴自三月八日獲伊朗專家會議選為最高領袖後，至今都沒公開現身或公布相關影像甚至聲音，僅以書面形式發布聲明，引發外界揣測他的健康狀況。有知情人士對外媒說，穆吉塔巴臉部和腿部在開戰當天的空襲中受重傷。