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紅海傳1貨輪遭武裝份子攻擊 增添中東航行安全變數

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，紅海有一艘貨輪遭不知名武裝份子攻擊。圖為滯留荷莫茲海峽的船隻。路透
英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，紅海有一艘貨輪遭不知名武裝份子攻擊。圖為滯留荷莫茲海峽的船隻。路透

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，紅海有一艘貨輪遭不知名武裝份子攻擊。最新數據也顯示，公開沿著阿曼海岸通行荷莫茲海峽的船隻數量5日銳減，且船舶也持續訊號應答器行駛，凸顯中東水域與荷莫茲海峽的航行安全增添變數。

UKMTO 5日在社群平台X表示，「一艘貨輪已啟動警報訊號，表示遭到不知名武裝份子的攻擊」，這起事件發生在葉門荷台達（Hodeidah）的西南方30海浬處。UKMTO未說明遭攻擊的船舶，僅表示正在調查這起攻擊，建議船隻審慎通行，並回報任何「可疑活動」。

此外，一艘曾在4日掉頭的成品油輪，5日似乎正再次試圖沿著阿曼海岸駛入荷莫茲海峽。在3、4日兩天，至少八艘沿著阿曼哈案行駛該海峽的船舶迴轉，其中四艘往北走伊朗航線離開。

Kpler數據顯示，4日共有19艘船隻進出穿越荷莫茲海峽，但只有一艘在開啟訊號應答器的情況下通過。這項數據僅包含已觀測到的穿越船隻，但因為有更多船舶未開啟應答器通行，最終數字可能改變。

多艘船舶突然轉向，還沒有明確理由。伊朗已一再表示，船隻只能通過伊朗指定和授權的航線通過荷莫茲海峽，伊朗駐中國大陸大使法茲里（Abdolreza Rahmani Fazli）4日則說，伊朗有意對行經荷莫茲海峽的船舶收取費用，但會給予中國大陸等友善國家「特殊待遇」。

伊朗與阿曼已持續討論新的海事安全秩序，美國與波灣的阿拉伯國家都堅持，伊朗與阿曼不該對航行荷莫茲海峽的船舶收費，但分析師指出，阿曼對收費機制刻意採取模糊的外交戰略，以平衡與美國及伊朗之間的關係，同時避免流失面對伊朗的籌碼，成為荷莫茲海峽通行前景的變數。

阿曼是少數同時受到伊朗與美國信任的調停人，被卡在伊朗堅持收費、美國堅持不能收費的要求之間。

中東 紅海 荷莫茲海峽 葉門

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