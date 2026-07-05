伊朗前最高領袖哈米尼國葬 三子出席、接班兒未現身

伊朗已故最高領袖哈米尼國葬於4日展開，哈米尼其中3個兒子今天在哈米尼及其他4名罹難親屬靈柩前祈禱悼念，不過，最高領袖繼任者、哈米尼次子穆吉塔巴．哈米尼未現身。

哈米尼（Ali Khamenei）自1989年起成為伊朗最高領袖，但於今年2月28日美國和以色列對伊朗開戰首日殉難，享壽86歲。為悼念哈米尼，伊朗規劃為期6天的系列葬禮儀式。與哈米尼命喪同場空襲的親屬也將在此次儀式中安葬。

伊朗國營電視台畫面顯示，首都德黑蘭的大莫薩拉清真寺（Grand Mosalla）園區庭院內停放5具覆蓋伊朗國旗的簡樸靈柩，其中一具較小棺木安放哈米尼1歲孫女遺體。哈米尼其中3個兒子穆斯塔法（MostafaKhamenei）、梅薩姆（Meysam Khamenei）以及馬樹德（Masoud Khamenei）站在靈柩前祈禱。

哈米尼與親屬的靈柩昨天停靈清真寺供伊朗高層和外國官員到場致意後，已蓋上玻璃罩移至室外。

哈米尼的靈柩將停放至7月6日，7日移靈至伊朗聖城科姆（Qom），8日轉往鄰國伊拉克幾個什葉派聖城，最終9日於哈米尼故鄉、伊朗東北部的麥什赫德（Mashhad）下葬。

據報導，56歲的穆吉塔巴．哈米尼（MojtabaKhamenei）自3月8日獲任命最高領袖後尚未公開露面或公布相關影像，僅以書面形式發布聲明，引發外界揣測其健康狀況。

知情人士告訴路透社，穆吉塔巴臉部和腿部在美以襲擊中遭受嚴重傷害。

德黑蘭當局宣布今天為全國性假日。當晚哈米尼遺體將從大莫薩拉清真寺移出，準備參加6日的首都遊行活動。