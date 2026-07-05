伊朗前最高領袖哈米尼國葬第2天 當局舉行祈禱儀式

伊朗官員今天表示，將於5日為遇刺身亡的前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）舉行祈禱儀式。這是大規模國葬活動的第2天，先前已有大批民眾湧入德黑蘭致意。

法新社報導，當局尚未宣布祈禱儀式將由哪位宗教領袖或家屬主持。美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲，時年86歲的哈米尼當天在官邸遇害。

哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）自被指定接班後就未公開露面，據稱他也在同次攻擊中受傷。

當局已宣布5日為全國性假日。當晚哈米尼的遺體將自其靈柩停放的德黑蘭大莫薩拉清真寺（Grand Mosalla complex）移出，準備參加6日的首都遊行活動。

根據國營電視台報導，負責國葬儀式的革命衛隊德黑蘭指揮官哈山查德（Hassan Hassanzadeh）表示，「將於（當地時間）上午8時（格林威治時間4時30分）舉行祈禱儀式」。

大批民眾4日參加哈米尼的公開悼念儀式。在與美國和以色列的戰爭爆發後，德黑蘭當局希望此次國葬能展現伊朗的強大凝聚力。

民眾身著黑衣、揮舞象徵復仇與正義的血紅色旗幟，現場還傳出「打倒美國」與「復仇、復仇」等口號。

當局預估，在首都德黑蘭就有超過1000萬人參與國葬活動。

依照規畫，6日的送葬遊行之後，靈柩將於7日移往宗教重鎮科姆（Qom），8日運往鄰國伊拉克，並於9日安葬於哈米尼位於伊朗東北部的家鄉麥什赫德（Mashhad）。