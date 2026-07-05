千萬人參加哈米尼葬禮 美伊暫停談判

由於伊朗舉行前最高領袖哈米尼葬禮，與美國的停戰談判再次暫停！伊朗全國約有千萬人響應哈米尼的喪禮，顯示伊朗雖經歷美以大幅轟炸，國家卻能堅定不移存在；美伊因此暫停談判，但美以伊之間嫌隙仍多，以色列仍持續轟炸黎巴嫩，三方能否真正停戰還在未知數。

政權仍獲民意擁護

根據《半島電視台》報導，伊朗近日舉行前最高領袖哈米尼的葬禮，他與大量伊朗高層因為美以2月28日的轟炸而死亡。雖然天氣相當炎熱，但全國仍有千萬人出門哀悼，德黑蘭大清真寺建築群的庭院裡擠滿了人。他與其他伊朗高層的棺木蓋上伊朗國旗，再用玻璃櫃罩住。

伊朗總統佩澤希齊揚致詞時不滿批評，國際對於以色列對他們的轟炸不聞不問，徒留伊朗受難，而伊朗新領導層肩負著加強伊斯蘭團結和擴大穆斯林國家間團結的重任。現任伊朗最高領袖為穆傑塔巴·哈米尼，是哈米尼的次子，於2026年3月獲專家會議推舉繼任。

以色列恐不想停火

《紐約時報》提到，送葬隊伍將途經伊朗境內及鄰國伊拉克的至少五個城市，大量民眾的響應也被視為對伊朗威權神權統治合法性的全民公投。雖然哈米尼1月強力鎮壓伊朗民眾抗議，但仍有廣泛的伊朗民眾支持他，更凸顯伊朗政權雖經歷美以轟炸，但依舊屹立不搖。

美國總統川普表示，葬禮期間美國和伊朗之間不會發生交火，美伊之間的對話將在葬禮在7天哀悼期結束後時繼續進行。川普也表示，他與以色列總理納坦雅胡將於下周舉行會談。美伊停火的條件包括以色列與真主黨停火，雙方6月雖簽訂停火協議並獲得美國支持，但以色列近日仍轟炸了黎巴嫩南部的兩個村莊。

很難真正停火

土耳其總統艾爾段指責以色列破壞了美國和伊朗最近簽署的諒解備忘錄。由於哈米尼家族仍獲得伊朗民眾支持，且對美以都很不滿，而以色列也不甘願停火，讓外界擔心美以伊的衝突很難真正平息。《路透社》提到，荷姆茲海峽雖然聲稱已經開啟，但目前仍有嚴格通行限制，外界對於相關局勢演變充滿著不確定性。

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