伊朗最高領袖缺席父親國葬原因曝光！川普酸伊朗人「假哭」

前伊朗最高領袖哈米尼國葬儀式4日正式展開，為期6天。華爾街日報報導，伊朗當局預估，自4日起最多將有2000萬人參與悼念，可能成為伊朗史上最大規模集會。紐約時報引述知情的伊朗革命衛隊官員透露，國安高層以安全為由，否決新任領袖穆吉塔巴出席國葬，但他希望出席9日部分儀式。

另一方面，美國總統川普也密切關注這場葬禮，聲稱伊朗人「正求著要達成協議」，並稱美方本可趁伊朗高層齊聚時「一舉解決」所有人，但為了保留談判對象而未出手。川普還質疑葬禮上哭泣的伊朗人，稱自己原以為人民痛恨哈米尼，「也許那是假哭」。

半島電視台報導，哈米尼的靈柩停放在首都德黑蘭大莫薩拉清真寺內，陳列於舞台中央，覆蓋旗幟，並安放在中央庭院高台上，四周以玻璃圍起，由伊朗伊斯蘭革命衛隊人員看守，當局也預作準備，以防人潮試圖接近靈柩。到場男女則以大型隔離設施分開。

大莫薩拉清真寺及其他集會地點到處可見紅旗。紅旗常與殉道相連，在什葉派伊斯蘭中也被視為復仇象徵，呼應這場國葬傳遞的復仇訊息。官方儀式口號則是「我們必須挺身反抗」，並搭配哈米尼握拳圖像，以紅黑色作為背景。會場周邊擴音器不斷播放宗教吟誦與口號，國營媒體流傳影片也顯示，群眾在多個地鐵站高喊「美國去死」、「以色列去死」。

紐時引述兩名革命衛隊官員透露，安全團隊擔心以色列企圖暗殺或追蹤穆吉塔巴藏身處，因此否決他出席國葬的想法。但穆吉塔巴已表達有意參與至少部分儀式，希望出席預定9日在伊朗第二大城馬什哈德的伊瑪目禮薩聖陵，為哈米尼誦念亡者祈禱文。

穆吉塔巴的一名姻親6月曾告訴伊媒安薩夫新聞（Ansaf News），安全專家已建議穆吉塔巴「不要以任何方式暴露自己，即使是發表音訊也不行」。

川普4日受訪政治新聞網Axios表示，他正在關注哈米尼國葬，並聲稱伊朗人「正求著要達成協議」。不過他說，雙方已決定暫停談判一周，待葬禮相關活動結束後再恢復；在此期間，雙方都不會向對方開火。美國4日也迎來獨立250周年紀念。

川普說：「他們全都在那裡。只要開一槍，我們就能把他們全都解決掉，但我們不會那麼做，因為那樣一來，就沒有人可以談判了。」他還說，看到一些伊朗人在葬禮上哭泣令他感到意外，因為他原以為人民痛恨哈米尼。川普沉思道：「也許那是假哭。」