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伊朗大使：荷莫茲將收服務費 友好國享特殊待遇

中央社／ 北京5日綜合外電報導
伊朗駐中大使法茲里（Abdolreza Rahmani Fazli）。 美聯社
伊朗駐中大使法茲里（Abdolreza Rahmani Fazli）。 美聯社

伊朗駐中大使法茲里（Abdolreza Rahmani Fazli）表示，將對通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz） 的船隻徵收新費用，同時保證「友好」國家將獲得特殊待遇。

法新社報導，伊朗與美國為結束戰爭達成的初步協議規定，商船在60天內可免費通過荷莫茲海峽，但60天後將採取何種安排，目前仍不明朗。

法茲里昨天在北京舉行的世界和平論壇（World Peace Forum）上表示，伊朗正與阿曼「協調與合作」，制定荷莫茲海峽的新規範。

法茲里透過翻譯說，由於荷莫茲海峽部分水域屬於伊朗領海，「我們勢必會收取服務費」。他同時強調，這種費用並非「過路費」。

他表示：「這些新規範將涵蓋通過荷莫茲海峽的航行安全保障、船隻通行監督，並因應大量船舶通行帶來的環境衝擊。」

他補充：「我們一定會對那些在困難時刻與我們站在一起的友好國家，給予特殊待遇。」

荷莫茲海峽是重要航道，通常負責全球約1/5的原油及液化天然氣運輸，但先前中東戰爭期間幾乎被伊朗封鎖，導致能源價格飆升。

伊朗與美國達成初步協議、解除海峽封鎖後，雙方仍在針對永久解決衝突的方案持續談判。美方曾多次表示，無法接受伊朗有關荷莫茲海峽收費的構想。

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