哈米尼盛大葬禮展開 伊朗一個時代終結

伊朗選在美國建國250週年的今天開始為其現代史上執政最久領導人哈米尼舉行大規模葬禮，在首都德黑蘭瞻仰靈柩的許多民眾高喊對以色列和美國復仇口號。

半島電視台（Al Jazeera）報導，哈米尼（AliKhamenei）在兩伊戰爭後伊朗急需休養生息的殘破局面中、於1989年成為最高領袖。他的職權範圍涵蓋武裝部隊、司法體系、國營媒體及關鍵戰略要職的任命。

在哈米尼統治下，伊斯蘭革命衛隊（IslamicRevolutionary Guard Corps）成為安全、政治和經濟領域主導力量。伊朗也積極擴展彈道飛彈計畫，視其為對抗美國、以色列和區域對手的嚇阻手段。

他的核政策一直是與西方之間最具爭議的議題之一。哈米尼堅稱伊朗並未尋求發展核武，同時捍衛德黑蘭進行鈾濃縮的權利。

他的區域戰略倚賴盟國政府及武裝團體，擴張伊朗影響力，同時加深與波斯灣阿拉伯國家、以色列和美國的緊張關係。

半島電視台指出，這場葬禮象徵伊朗一個時代終結。哈米尼遇刺身亡非但沒有削弱國家，對許多伊朗人而言反而成為一股凝聚的力量。

美聯社報導，數以十萬計送葬民眾今天為這位最高領袖送行。他們在覆蓋國旗的玻璃棺前捶胸哀悼，高喊對以色列和美國復仇的口號。

在伊朗執政37年、時年86歲的哈米尼於伊朗戰爭伊始的2月28日命喪空襲。這場葬禮可能鞏固伊朗神權體制，提升新任最高領袖、哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）的威望。

此刻對德黑蘭而言格外重要，因為伊朗正試圖利用其對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的影響力與美國磋商永久終結戰爭，尤其在以色列可能再次發動攻擊的疑慮仍未消除之際，這場葬禮更受到矚目。

群眾在哈米尼，以及同在空襲中殞命家屬的靈柩前落淚，有人高喊：「萬眾一心！復仇！復仇！」有人手持標語和旗幟，市區各處看板展示哈米尼遺像。現場男性循伊斯蘭教什葉派葬禮的慣例，有節奏地捶胸哀悼。

哈米尼靈柩上放著他的黑色頭巾，代表他是先知穆罕默德直系後裔，其家屬的棺木則擺放在下方。罹難家屬包括穆吉塔巴．哈米尼之妻。據稱在攻擊中受傷的穆吉塔巴是否會出席仍不得而知。

伊朗選在美國建國250週年的7月4日開始舉行這場葬禮。當局沒有公開承認時機安排，現場群眾則高喊「美國去死」。自從1979年伊斯蘭革命和美國大使館危機以來，這在伊朗就一直是常見口號。群眾也大喊「以色列去死」。

與此同時，美國總統川普在南達科他州拉什摩爾山（Mount Rushmore）發表演說時表示：「我們狠狠教訓了伊朗一頓。他們現在好想和解。我們給他們一週送葬假。」

在德黑蘭，民眾沒有忘記這位美國總統。大清真寺會場內，數名哀悼者高舉寫有#KillTrump的大旗。

哈米尼遺體還將運往聖城科姆（Qom）及鄰國伊拉克擁有什葉派重要聖陵的納加夫（Najaf）和卡巴拉（Karbala）。當局已經封鎖街道、領空並且禁止日常活動。遺體9日將安葬哈米尼出生地麥什赫德（Mashhad）的伊瑪目禮薩聖陵（Imam Rezashrine），屆時這場葬禮才會結束。