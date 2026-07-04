伊朗已故最高領袖哈米尼葬禮正在舉行，而伊朗議長會晤代表大陸方面出席的大陸全國人大副委員長何維時表示，伊朗已經解決了中國大陸船隻在荷莫茲海峽的過境問題，他也稱伊朗絕不允許美國干涉該海峽事務，並指提升伊中關係將有助於緩解全球緊張局勢。

身兼大陸紅十字會會長的何維於2日至3日代表大陸，出席在德黑蘭舉行的伊朗已故最高領袖哈米尼葬禮。伊朗總統佩澤希齊揚和議長卡利巴夫分別會見何維。

伊朗學生通訊社（ISNA）、伊通社（ISRA）等報導，約40個外國政治和外交代表團赴德黑蘭參加葬禮。伊朗議會議長卡利巴夫3日上午在與何維會晤時對大陸代表團的到來表示歡迎，感謝他們出席致敬儀式，並對兩國之間的政治和經濟合作表示讚賞。他表示，伊朗和大陸之間的戰略關係升級是意料之中的，他希望兩國關係能進一步加強，「提升伊中關係將有助於緩解全球緊張局勢」。

卡利巴夫指出，鑑於近期戰爭和瞬息萬變的局勢，伊朗和大陸亟需加強聯繫。他表示，美國在全球範圍內奉行單邊主義，伊朗與大陸在政治和經濟領域的密切協調對於緩和緊張局勢至關重要，尤其，在波斯灣和西南亞地區的協調非常重要。

卡利巴夫也強調，伊朗已經解決了大陸船隻在荷莫茲海峽的過境問題，「中國在我們困難時期一直與我們站在一起」。他明確表示，伊朗絕不允許美國干涉荷莫茲海峽事務。在我們最近訪問阿曼期間，根據備忘錄規定同意規範過境安排。「我們決心在此事上取得進展，並將與波斯灣國家沿岸進行磋商」，以色列無疑試圖破壞伊朗與美國簽署的諒解備忘錄，但伊朗在該地區的威懾力量將阻止新的戰爭爆發。

陸方通稿則提到，何維表示，大陸發展對伊關係的決心堅定不移，「中伊關係前進的方向不會改變」。大陸對伊美雙方簽署諒解備忘錄表示歡迎，希望伊美雙方落實既有成果，維持停火止戰，保持理性務實，鞏固談判勢頭。大陸也希望荷莫茲海峽問題能夠得到妥善處理，希望地區國家和睦相處。

此外，伊朗總統佩澤希齊揚在會見出席殉難領袖（此指哈米尼）葬禮的中國大陸、納米比亞和阿富汗代表團時，對各國譴責美國和猶太復國主義政權（此指以色列）近期對伊朗的侵略行為表示感謝，並表示伊朗將利用一切法律和外交手段嚴肅追究這些罪行。

另據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯聯邦安全會議副主席德米特里．梅德韋傑夫表示，俄羅斯、伊朗、中國大陸及其他一些國家可以探討建立受制裁國家平台建議，以共同應對非法限制措施。