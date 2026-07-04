哈米尼6天喪禮儀式登場 伊朗估千萬人送別

伊朗國營電視台報導，已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的葬禮儀式今天正式展開。伊朗這場動員成千上萬人的活動，意在向對手展現團結與力量。

法新社報導，伊朗當局預估光是在首都德黑蘭，未來3天內將有1500萬至2000萬人次參加，送別哈米尼。

哈米尼自1989年起成為伊朗最高領袖，但於今年2月28日美國以色列對伊朗開戰首日殉難，享壽86歲。為悼念哈米尼，伊朗規劃為期6天的系列葬禮儀式。

外界密切關注哈米尼之子、繼任者穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）會否在葬禮時現身。他在父親遇害一週後被指定繼任最高領袖，但至今都未公開露面。

法新社記者現場觀察，成千上萬哀悼民眾手持象徵復仇的紅色旗幟，聚集在德黑蘭大莫薩拉清真寺（Grand Mosalla）園區庭院，場面哀戚，現場不時迴盪「打倒美國」、「復仇」的呼喊聲。

另有記者目擊大批民眾步行數公里前往會場；早在3日晚間就已有大批民眾在園區外等候。

民眾哈梅迪（Somayye Hamedi）在等待時告訴法新社：「我們想送領袖最後一程，這樣的等待對我們來說不辛苦。」

當局採取嚴格安全措施，包括封鎖道路並計畫關閉領空。這場儀式預計將是自1989年前最高領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）下葬以來，伊朗規模最浩大的公眾活動。

哈米尼的靈柩將停放至7月6日，7日移靈至伊朗聖城科姆（Qom），8日轉往鄰國伊拉克幾個什葉派聖城，最終9日於哈米尼故鄉、伊朗東北部的麥什赫德（Mashhad）下葬。

經歷戰火後的伊朗高層官員3日齊聚致哀，展現團結；其中國會議長兼對美談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在鏡頭前難掩悲痛，淚流滿面。

出席官員還包括革命衛隊總司令瓦希迪（AhmadVahidi）。他在前任指揮官與哈米尼死於同一波空襲後接任，之前一直未公開露面。

與哈米尼死於同場空襲的孫女及其他親屬也將於此次儀式中安葬。

國際政要方面，巴基斯坦總理夏立夫（ShehbazSharif）與代表總統普丁的俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）都到場致意；中國則由全國人大常委會副委員長何維代表北京參加。其他出席者還包括哈瑪斯（Hamas）、真主黨（Hezbollah）及阿富汗塔利班政府的代表。

雖然伊朗與美國已於6月17日達成諒解備忘錄並展開後續談判，讓中東衝突暫時凍結，但美國總統川普與伊朗間仍是放出必要時重啟戰端的訊號。

卡利巴夫呼籲群眾「復仇的呼聲必須響徹世界」；陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）則誓言，以色列與美國「必將為殉國領袖及所有英烈的鮮血付出代價」。

為避免發生踩踏事故，伊朗當局全力維護現場秩序，電視台也持續播放安全指引；鑒於德黑蘭氣溫預計將突破攝氏35度，當局也安排灑水車為路面降溫。據法新社人員觀察，典禮開始前原本繁忙的德黑蘭街道顯得格外冷清，罕見未現車潮。

華爾街日報指出，伊朗國營媒體畫面顯示清真寺內擺放5具覆蓋伊朗國旗的簡樸靈柩，其中一具較小棺木安放哈米尼1歲孫女的遺體。

從事翻譯、打算7月9日前往麥什赫德參加最終下葬儀式的安薩里（Hossein Ansari）表示，屆時湧現的大批人潮「將向海內外證明，與西方所描繪的完全不同，即使多數民眾並非特別虔誠，我們仍然非常尊敬哈米尼」。

約翰霍普金斯高等國際研究學院（SAIS）副教授巴喬格利（Narges Bajoghli）表示，原本哈米尼執政30多年留下的是嚴重分裂的伊朗，整整一個世代在政治高壓與經濟崩潰的環境下成長，成年後對哈米尼充滿怨恨。

但她表示這場戰爭現已改變許多人的看法。對不少伊朗人而言，伊朗政權不僅挺過戰火，還能透過攻擊美軍基地和封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）等重創敵人，證明哈米尼的強硬路線正確。

巴喬格利說：「這雖不能抹去他執政下的缺失，但卻改變了他死後所代表的意義：哈米尼不再是許多人欲除之後快的高壓統治者，而是最終讓國家在面對當代史上最嚴峻威脅時，仍得以維持完整的戰略擘畫者。」