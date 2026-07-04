美以關係受關注 內唐亞胡與川普通話同意近期會面

以色列總理辦公室指出，總理內唐亞胡與美國總統川普今天通話，同意近期在美國會面。這番對話發生在美、以聯手攻擊伊朗之後，也是在外界報導兩國領袖針對結束戰爭的努力出現歧見之際。

法新社報導，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室聲明指出，「總理在通話中表示，美國是全球自由的保障者，以色列高度珍視兩國之間緊密的夥伴關係…總理與川普總統同意近期在美國會面。」

根據聲明，內唐亞胡在通話中也向川普祝賀美國建國250週年。

美國一直是以色列最重要的盟友，但川普近幾週來公開批評內唐亞胡，因為以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的戰爭威脅到與伊朗的和平談判。