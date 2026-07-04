伊朗：對宗教領袖的悼念演變為權力展示

據報道，哈梅內伊的悼念活動為期六天，將成為“首都歷史上最大規模的集會”。德黑蘭現任市長阿裡禮薩·扎卡尼在接受伊朗媒體采訪時表示。

這位伊朗伊斯蘭共和國前最高領袖在美以空襲中遭襲身亡。他在長達37年的時間裡，在國家所有核心事務中擁有最終決定權。

哈梅內伊是在德黑蘭市中心其住所與辦公遭導彈襲擊時，與幾名家人一同遇難的。2月28日，美國和以色列對伊朗發動襲擊，伊朗戰爭爆發，首日，多枚火箭彈襲擊了這座建築群。

衛星圖像顯示該設施遭到嚴重破壞。目前尚不清楚遺體是否已被找到，以及狀況如何。

原定於3月初舉行的悼念儀式因戰爭爆發被迫推遲。在華盛頓與德黑蘭達成脆弱停火協議之後，伊朗當局才宣布重新啟動相關悼念活動。

據組織負責人阿裡－阿克巴爾·普爾賈姆希迪安（Ali-Akbar Purdschamschidian）表示，這些活動旨在“加強國家團結”。但這一目標能否實現仍存在疑問。

社會緊張局勢加劇

密蘇裡科技大學歷史與政治學教授梅赫扎德·博魯傑爾迪（Mehrzad Boroujerdi）指出：

“與1979年革命後前十年執政的魯霍拉·霍梅尼不同，哈梅內伊在國家最高領導崗位上持續執政37年，並通過高度微觀管理方式治理國家，幾乎介入所有政治與國家事務。”

在哈梅內伊執政期間，伊朗局勢持續惡化。由於腐敗、管理不善，以及圍繞核計劃爭議引發的制裁升級，國家承受越來越大的壓力。

社會普遍不滿情緒不斷加劇，並擴展至更廣泛的社會群體。同時，伊朗還爆發了多次嚴重動蕩，包括2009年的“綠色運動”、2022年以“女性、生命、自由”為口號的阿米尼示威，以及2025、2026年間的全國性抗議。這些抗議均遭到安全部隊殘酷鎮壓。

博魯傑爾迪在接受德國之聲采訪時表示：“哈梅內伊作為國家領導人的一貫立場，是對反對者不作任何讓步，不僅針對體制批評者，也包括體制內部的改革派力量。”

他指出，這種治理方式加劇了社會與政治體系之間的疏離：“許多人已經對現有體制感到厭倦。”

德黑蘭一名要求匿名的女性權利活動人士表示：“對於那些在去年12月和今年1月親身經歷鎮壓的人來說，很難接受伊斯蘭共和國最終‘勝出’這一事實。體制支持者因此獲得了新的動力。”

她還指出，這場戰爭讓許多人意識到，他們無法依賴外部援助，只能依靠自身。

密集轟炸人口稠密城市，以及對石化工廠、鋼鐵廠等關鍵工業設施的破壞，摧毀了數千個就業崗位，也進一步加深了年輕一代的失望情緒。

國內動員與悼念安排

在這個擁有9300萬人口的國家，政府正在動員支持者參與悼念活動。從周六起，首都德黑蘭將進入為期三天的哀悼期。官方宣布，在此期間“全城將完全關閉並停止工作”。當局已為來自全國各地的參與者安排了大規模接待准備。

對外政策信號與地區權力展示

哈梅內伊最終將於7月9日安葬在其家鄉——位於伊朗東北部、什葉派聖城馬什哈德。

在此之前，悼念活動還將在伊拉克鄰國的什葉派聖城納傑夫和卡爾巴拉舉行。相關儀式也被視為展示伊朗在地區影響力的重要方式。

據稱，伊朗在與美國的談判中已將所謂“黎巴嫩戰線”寫入14點備忘錄的第一條，這一安排被認為旨在表明哈梅內伊的外交路線仍將延續。

柏林“科學與政治基金會”（SWP）中東問題專家哈米德雷扎·阿齊茲（Hamidreza Azizi）指出：

黎巴嫩真主黨如今與伊朗、尤其是與伊斯蘭革命衛隊聖城旅的聯系更加緊密，在政治與軍事問題上更依賴德黑蘭。

他還表示，伊朗權力結構內部，尤其是在革命衛隊內部，對是否與美國談判及達成協議仍缺乏完全共識，談判結果仍然充滿不確定性。

許多伊斯蘭共和國支持者不僅僅是出於情感原因參加悼念活動。

博魯傑爾迪分析稱：“兩大軍事強國曾對伊朗發動攻擊，但伊斯蘭共和國依然屹立不倒。對於許多支持者來說，這證明該政權在重大損失後仍然生存下來。”

他還表示：“如果伊朗與美國之間已達成的14點諒解框架中哪怕一半能夠落實，這也將是伊朗的一項重大成功。”他指出，這種成果在兩伊戰爭結束後或核協議（JCPOA）期間都未曾實現。

伊朗方面的要求還包括美國不干涉其內政。美方此前從未作出類似承諾，而這一點如今已寫入雙方達成的備忘錄之中。

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