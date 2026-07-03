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川普堅稱美伊沒戰爭 只是「去核化」行動

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普在財經媒體CNBC 2日播出的專訪指稱，2月底美國對伊朗開打的不是1場戰爭，而是使伊朗「去核化」的行動。

在上述專訪被問到美伊2月底爆發的戰爭時，川普辯稱，「這本質上不是1場戰爭，這是伊朗的去核化」。

對目前的美伊談判，川普則聲稱，「我認為，（伊朗）他們已同意幾乎我們需要的每件事」。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）2日報導說，川普這幾月來一直避免稱這場和伊朗的衝突為美伊「戰爭」。

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