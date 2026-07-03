伊朗前最高領袖哈米尼國葬前夕 總統率官員靈前弔唁

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天與國會議長暨首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）等官員，在遇害的前最高領袖哈米尼靈前弔唁。

法新社報導，伊朗國營電視台畫面顯示，裴澤斯基安在哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的棺柩前祈禱。

哈米尼的棺柩上放置一頂黑色頭巾。在伊朗什葉派傳統中，神職人員佩戴這種頭巾，用以象徵其為先知穆罕默德（Prophet Mohammad）的後裔。

哈米尼在美以聯合攻擊伊朗首日的空襲中身亡。官方追悼儀式將於4日在德黑蘭展開，並以9日在其故鄉麥什赫德（Mashhad）下葬告終，期間伊朗聖城科姆（Qom）和伊拉克也計劃舉行紀念儀式。