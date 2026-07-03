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中東戰事爆發以來首露面 伊朗革命衛隊總指揮官現身致敬哈米尼
伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）總指揮官瓦希迪自中東戰事爆發以來首次公開露面，前往已故最高領袖哈米尼靈前致意。他現身喪禮的畫面也於今天透過當地媒體播出。
法新社報導，自美以攻擊伊朗以來，瓦希迪（Ahmad Vahidi）一直保持低調，外界認為是為了避免步上前任遭暗殺的後塵。伊朗法斯通訊社（Farsnews agency）捕捉到瓦希迪將手放在靈柩上，低頭祈禱的畫面。
哈米尼（Ali Khamenei）在美以聯合攻擊伊朗首日的空襲中身亡。官方追悼儀式將於4日在德黑蘭展開，並以9日在其故鄉麥什赫德（Mashhad）下葬告終，期間伊朗聖城科姆（Qom）和伊拉克也計劃舉行紀念儀式。
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