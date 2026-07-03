快訊

一票大咖影星鏡頭前懺悔？川普發AI影片扮醫生 開酸「全部都有病」

半導體股漲到頂了？台積電、三星紛紛投資擴產 透露兩大訊息

新北林口萬家福驚傳砍人！男持刀揮舞喋血 落網竟稱「什麼都不記得」

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰事爆發以來首露面 伊朗革命衛隊總指揮官現身致敬哈米尼

中央社／ 德黑蘭3日綜合外電報導
伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）總指揮官瓦希迪自中東戰事爆發以來首次公開露面，前往已故最高領袖哈米尼靈前致意。 法新社
伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）總指揮官瓦希迪自中東戰事爆發以來首次公開露面，前往已故最高領袖哈米尼靈前致意。 法新社

伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）總指揮官瓦希迪自中東戰事爆發以來首次公開露面，前往已故最高領袖哈米尼靈前致意。他現身喪禮的畫面也於今天透過當地媒體播出。

法新社報導，自美以攻擊伊朗以來，瓦希迪（Ahmad Vahidi）一直保持低調，外界認為是為了避免步上前任遭暗殺的後塵。伊朗法斯通訊社（Farsnews agency）捕捉到瓦希迪將手放在靈柩上，低頭祈禱的畫面。

哈米尼（Ali Khamenei）在美以聯合攻擊伊朗首日的空襲中身亡。官方追悼儀式將於4日在德黑蘭展開，並以9日在其故鄉麥什赫德（Mashhad）下葬告終，期間伊朗聖城科姆（Qom）和伊拉克也計劃舉行紀念儀式。

伊朗法斯通訊社（Farsnews agency）捕捉到瓦希迪將手放在靈柩上，低頭祈禱的畫面。 法新社
伊朗法斯通訊社（Farsnews agency）捕捉到瓦希迪將手放在靈柩上，低頭祈禱的畫面。 法新社

自美以攻擊伊朗以來，瓦希迪（Ahmad Vahidi）一直保持低調，外界認為是為了避免步上前任遭暗殺的後塵。 法新社
自美以攻擊伊朗以來，瓦希迪（Ahmad Vahidi）一直保持低調，外界認為是為了避免步上前任遭暗殺的後塵。 法新社

伊朗 哈米尼 中東 以色列 美國

延伸閱讀

哈米尼國葬前夕火藥味濃 伊朗警告美以：期間發動攻擊必將嚴厲報復

穆吉塔巴會現身？哈米尼國葬德黑蘭舉行 30國代表將出席悼念

邊交火邊談判…美伊間接會談落幕 新一輪待哈米尼喪禮後登場

伊朗已故最高領袖葬禮 大陸將派人大副委員長出席

相關新聞

美祭解凍資金換荷莫茲海峽開放 伊朗不讓步 阿曼方案也碰壁

美國試圖以解凍部分伊朗遭海外凍結的資金，換取伊朗放棄對荷莫茲海峽的控制主張並且不收取通行費，但這項提議到迄今為止未能打動德黑蘭。伊朗軍方更警告，未依伊朗指定航道航行的船舶，將遭到「立即且強力」回應。中東航運危機依然未解。

中東戰事爆發以來首露面 伊朗革命衛隊總指揮官現身致敬哈米尼

伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）總指揮官瓦希迪自中東戰事爆發以來首次公開露面，前往已故最高領...

穆吉塔巴會現身？哈米尼國葬德黑蘭舉行 30國代表將出席悼念

伊朗官媒報導，在美國與以色列2月底空襲時身亡的伊朗最高領袖哈米尼的遺體，今天運抵首都德黑蘭的大莫薩拉清真寺（Grand ...

哈米尼將國葬 伊朗軍事指揮官警告美、以勿發動襲擊

伊朗正為已故前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）籌辦國葬之際，一名伊朗軍事指揮官2日警告美國與以色列，勿在此期間發動任何攻擊，否則德黑蘭將採取嚴厲報復行動。另外，美伊1日的間接會談結束後，居間斡旋國2日表示，下一輪美伊間接會談預計會在哈米尼的喪禮後舉行。

美以分歧？以色列策畫暗殺伊朗2大談判代表 美示警德黑蘭提防

紐約時報2日報導，根據現任及前任美國官員說法，美國官員相信，華府今年春天與德黑蘭進行敏感談判、試圖達成臨時和平協議期間，以色列可能策劃暗殺伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）與國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）兩名高層談判代表。

錢非萬能！伊朗不甩美國提議解凍資金 堅持掌控荷莫茲海峽並收費

美國與阿曼正尋找方法，打破伊朗堅持對通過荷莫茲海峽船隻收取通行費的立場，主要籌碼是承諾解凍部分存放於海外的1000億美元伊朗資金。但截至目前，德黑蘭並未上鉤，軍方領導人也對行經海峽的船舶發出新一輪威脅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。