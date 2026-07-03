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伊朗警告油輪須守指定航線 荷莫茲海峽局勢升溫

中央社／ 杜拜2日綜合外電報導

伊朗聯合軍事指揮部今天警告，所有通過荷莫茲海峽的油輪都須遵循伊朗批准的航線，否則將面臨「強力回應」，此舉令荷莫茲海峽緊張局勢再度升溫。

美聯社報導，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）已成為美伊和平談判中，最核心議題之一。

美伊代表團昨天才在卡達結束間接會談，伊朗哈塔姆安比亞中央總部（Khatam al-Anbiya）今天就透過伊朗國家電視台發表聲明，強調「任何不守規定、偏離指定航線，或無視伊朗在荷莫茲海峽航行規定的行為，武裝部隊都將予以立即且強力回應，將危及違規船隻的安全」。

聲明也指出，美軍在荷莫茲海峽的任何干涉行為，「也將面臨迅速且果斷的回應」。

伊朗為何今天發出如此警告，目前仍不清楚。

外媒推測，美軍中央司令部就日前在巴林與中東各國舉行會議所發表的聲明，可能是引發伊朗不滿的導火線。這份聲明指出：「各國領袖重申對荷莫茲海峽商業往來自由流通的共同承諾。」

美伊在臨時協議中，同意在60天內讓船隻免費通行。但德黑蘭當局堅持必須掌控船隻航線，並在此後收取通行費用，顛覆荷莫茲海峽數十年來的國際慣例。

美國和眾多波斯灣地區的阿拉伯國家表示，不會同意伊朗收取通行費。阿曼與聯合國機構曾試圖在阿曼近海開闢新航線，但上週末整個中東地區曾因此引發多起攻擊事件，凸顯緊張局勢依然存在。

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