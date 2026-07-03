快訊

高教地震／土博撐起私大半邊天 背後是「拚命產出」血淚史

台股開低一度急殺近900點！台積電跌破10日線、中纖爆量漲停吸睛

世足賽／C羅淘汰賽首進球+拉莫斯絕殺 葡萄牙絕處逢生晉級16強

聽新聞
0:00 / 0:00

美祭解凍資金換荷莫茲海峽開放 伊朗不讓步 阿曼方案也碰壁

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國傳出願以解凍部分伊朗海外凍結資金作為交換條件，換取荷莫茲海峽恢復正常通航，但伊朗至今仍拒絕讓步。路透
美國傳出願以解凍部分伊朗海外凍結資金作為交換條件，換取荷莫茲海峽恢復正常通航，但伊朗至今仍拒絕讓步。路透

美國試圖以解凍部分伊朗遭海外凍結的資金，換取伊朗放棄對荷莫茲海峽的控制主張並且不收取通行費，但這項提議到迄今為止未能打動德黑蘭。伊朗軍方更警告，未依伊朗指定航道航行的船舶，將遭到「立即且強力」回應。中東航運危機依然未解。

知情人士透露，美國特使威科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）本周赴卡達杜哈，透過卡達斡旋與伊朗間接協商，希望推動落實上月達成的初步協議，恢復荷莫茲海峽正常通航。雙方也討論近期黎巴嫩衝突對談判增添的新變數。

據傳美方拋出「誘餌」，願先解凍伊朗遭凍結資金（總額約1,000億美元）的其中一部分。雙方原本已朝釋放存放於卡達的60億美元推進，但伊朗封鎖海峽後，相關安排隨之停擺。

伊朗則希望未來所有通過荷莫茲海峽的船舶，都須支付安全等海事服務費，估計每年可創造約400億美元收入。但這項要求遭美國及波灣國家拒絕。

為打破僵局，阿曼提出替代方案，由自願捐贈基金支付海事服務費，而非直接向船舶收費。不過，伊朗認為方案未包含收費機制而拒絕接受；美方則擔心，該方案仍可能被視為變相讓伊朗受益。

目前僵局已嚴重干擾全球航運。航運數據公司Kpler統計，截至周三，通過荷莫茲海峽的船舶已降至43艘，較一周前的75艘明顯減少，也遠低於戰前平均每天逾100艘的正常水準。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

錢非萬能！伊朗不甩美國提議解凍資金 堅持掌控荷莫茲海峽並收費

伊朗：與阿曼共同推動海峽收費

美伊最新進展一次看！美勸伊朗放棄收費內幕曝光 美國慶日前雙方克制

自由通行掰了？伊朗放話管定荷莫茲海峽 警告阿曼勿扯他國插手

相關新聞

美祭解凍資金換荷莫茲海峽開放 伊朗不讓步 阿曼方案也碰壁

美國試圖以解凍部分伊朗遭海外凍結的資金，換取伊朗放棄對荷莫茲海峽的控制主張並且不收取通行費，但這項提議到迄今為止未能打動德黑蘭。伊朗軍方更警告，未依伊朗指定航道航行的船舶，將遭到「立即且強力」回應。中東航運危機依然未解。

錢非萬能！伊朗不甩美國提議解凍資金 堅持掌控荷莫茲海峽並收費

美國與阿曼正尋找方法，打破伊朗堅持對通過荷莫茲海峽船隻收取通行費的立場，主要籌碼是承諾解凍部分存放於海外的1000億美元伊朗資金。但截至目前，德黑蘭並未上鉤，軍方領導人也對行經海峽的船舶發出新一輪威脅。

技術性會談結束 美勸伊放棄海峽收費 一周內雙方保持克制

美伊一日在卡達杜哈以間接方式結束技術性會談，聚焦荷莫茲海峽（下稱海峽）和解凍伊朗海外資產等議題。美國總統川普同日指稱，「就目前的進展來說，伊朗去核化議題進展順利」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。