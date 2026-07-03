錢非萬能！伊朗不甩美國提議解凍資金 堅持掌控荷莫茲海峽並收費

美國與阿曼正尋找方法，打破伊朗堅持對通過荷莫茲海峽船隻收取通行費的立場，主要籌碼是承諾解凍部分存放於海外的1000億美元伊朗資金。但截至目前，德黑蘭並未上鉤，軍方領導人也對行經海峽的船舶發出新一輪威脅。

華爾街日報2日報導，美國特使威科夫與庫許納本周前往杜哈，與卡達調解人討論如何打破僵局，並解決上月開放荷莫茲海峽初步協議的執行問題。知情人士表示，美國與伊朗團隊也與卡達調解人討論黎巴嫩近期戰事，這場衝突為談判增添變數。

根據協議，伊朗原定可動用遭凍結於海外1000億美元資金中的一部分。知情人士表示，美國向伊朗提出交換條件：放棄主張控制荷莫茲海峽，並放棄收取通行費，以換取數十億美元遭解凍的資金。談判原本朝釋放存放於卡達的60億美元推進，但伊朗決定封鎖海峽，使資金釋放進程受挫。

伊朗2日釋出訊號，表示美方提出的交換條件不足以改變立場。伊朗談判代表、副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）自杜哈返國後堅稱，荷莫茲海峽「由伊朗掌控」，而非美國。軍方同日稍晚也強硬放話，警告任何未依照伊朗批准航線通行的船隻，都將面臨「立即且強力」的回應。

最終而言，伊朗希望向每一艘通過荷莫茲海峽的船舶收費，並提供包括安全在內的各項服務，希望取得每年可能產生約400億美元收入中的大部分，但已遭美國及波斯灣鄰國拒絕。

知情官員表示，談判代表正研究阿曼提出的替代方案，由自願捐款籌措資金來支付海事服務費。但伊朗至今仍反對，理由是不涉及向伊朗支付費用。此外，美方與波斯灣國家也對可行性有疑慮；波斯灣國家認為伊朗缺乏足夠設備，無法妥善管理這條航道。另有知情人士表示，阿曼方案仍可能被視為一種讓伊朗受益的收費機制。

倫敦智庫查塔姆研究所（Chatham House）中東與北非計畫主任瓦基爾（Sanam Vakil）指出，伊朗正試圖依照自己的條件開放海峽，也不想放棄已取得的籌碼，但「德黑蘭擾亂海峽的能力，遠比長期管理海峽的能力更強。」