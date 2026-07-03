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技術性會談結束 美勸伊放棄海峽收費 一周內雙方保持克制

聯合報／ 編譯茅毅盧思綸／綜合報導
美伊1日在卡達杜哈以間接方式結束技術性會談。路透
美伊1日在卡達杜哈以間接方式結束技術性會談。路透

美伊一日在卡達杜哈以間接方式結束技術性會談，聚焦荷莫茲海峽（下稱海峽）和解凍伊朗海外資產等議題。美國總統川普同日指稱，「就目前的進展來說，伊朗去核化議題進展順利」。

卡達外交部一日說，美伊雙方代表分別與調解方卡達及巴基斯坦的代表會談；下一輪會談將在自四至九日的前伊朗最高領袖哈米尼國葬儀式後舉行。中國大陸外交部二日宣布，全國人大常委會副委員長何維，將代表中方出席二月底在以色列和美國空襲中身亡的哈米尼葬禮。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，三月繼任伊朗最高領袖的哈米尼次子穆吉塔巴也在上述空襲中受重傷，至今未公開現身。若他在此次國葬期間公開露面將意義重大，有助建立在伊朗國內的合法性；反之將加劇對他健康狀況與目前伊朗掌權者究竟是誰的質疑。

伊朗軍方作戰指揮部哈塔姆安比亞中央總部指揮官阿里亞巴迪警告美以，勿在上述國葬期間乘機襲擊伊朗，若美以誤判，伊朗將做出嚴厲且令他們後悔的回應。伊朗總統裴澤斯基安呼籲人民踴躍參加國葬，並形容哈米尼的殉難「不是這場旅程的終點，而是國家團結、韌性與進步新篇章」。

美國新聞網站Axios報導，美國極力說服伊朗放棄在海峽收通行費，理由是美國解除對伊朗的長期制裁後，將帶來更大的經濟利益。

一位美國官員聲稱，美伊已達成非正式協議，將在接下來一周讓情勢保持平和，好讓美伊諒解備忘錄各個層面有進展，不會有飛彈飛來飛去。消息人士和美國副總統范斯均表示，這次的技術性會談對伊朗核議題隻字未提，之後才會處理。

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