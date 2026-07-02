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後果自負！伊朗又警告各國船舶須按指定航線通過荷莫茲海峽
伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」2日發出最新警告，又1次要求各國船舶必須遵循伊朗指定的航道通過荷莫茲海峽（下稱海峽），否則將受到伊朗武裝部隊立即且堅決的回應。
哈塔姆安比亞中央總部2日指稱，任何未聽從該警告的船舶會陷入危險境地。伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）同日也警告，通過海峽的船舶若選擇伊朗指定航道以外的航道，那「後果自負」。
美國有線電視新聞網（CNN）2日報導，通過海峽的航道現已分為3條。
其1為緊靠伊朗海岸線；其2為緊靠阿曼海岸線；其3為2月底美國和以色列聯手對伊朗開戰前使用的穿過海峽中間。
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