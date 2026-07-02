後果自負！ 伊朗又警告各國船舶須按指定航線通過荷莫茲海峽

政治新聞網站Axios報導，美伊7月1日在杜哈結束新一輪間接會談，討論聚焦荷莫茲海峽與解凍伊朗資金，且雙方將確立緊急熱線。同時，美方極力說服德黑蘭放棄收取通行費，稱根據協議美方解除制裁後的經濟利益遠大於此。另一方面，雙方6月28日已達成共識，在一周內，7月4日美國國慶日前維持降溫，說明紀念日後恐爆發新衝突，初步協議破裂可能性仍大於達成最終協議。

2026-07-02 08:36