哈米尼國葬前夕火藥味濃 伊朗警告美以：期間發動攻擊必將嚴厲報復

伊朗正為已故前最高領袖哈米尼籌辦國葬之際，一名伊朗軍事指揮官今天警告美國與以色列，勿在此期間發動任何攻擊，否則德黑蘭將採取嚴厲報復行動。

路透社報導，伊朗哈塔姆安比亞中央總部（KhatamAl-Anbiya）指揮官阿里阿巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）在國營媒體發布聲明表示，他們嚴正警告伊朗的敵人，尤其是美國與以色列，「切勿錯估情勢，慎思我軍將對任何威脅或侵略行動祭出嚴厲報復」。

美以兩國於2月底對伊朗開戰，伊朗時任最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在戰爭首日的空襲中身亡。

他的喪禮及相關儀式將於本月4日在德黑蘭展開，並以9日在其故鄉麥什赫德（Mashhad）下葬告終，期間伊朗聖城科姆（Qom）和伊拉克也計劃舉行紀念儀式。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）稱伊朗現任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）也被列為擊殺目標後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）昨天發出類似警告。

阿拉奇強調，若伊朗人民或領導階層受到任何威脅，德黑蘭將立刻發動強烈反擊。

伊朗媒體報導，喪禮期間國內將加強安全措施，伊朗民航局首長昨天也宣布，德黑蘭與麥什赫德等多個城市將暫時實施空域管制。