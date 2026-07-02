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回應轟炸基輔居民樓 歐盟擬祭新制裁加大施壓俄羅斯

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在俄羅斯入侵期間，烏克蘭基輔上空升起濃煙，此前該市遭到了俄羅斯的大規模聯合襲擊。歐新社
在俄羅斯入侵期間，烏克蘭基輔上空升起濃煙，此前該市遭到了俄羅斯的大規模聯合襲擊。歐新社

（德國之聲中文網）歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，為回應基輔居民樓遭到的猛烈襲擊，她將於周四（7月2日）提議對「支持俄羅斯軍工復合體的實體」實施新一輪制裁。

卡拉斯在社交平台X上表示，僅靠譴責言辭無法阻止俄羅斯針對基輔的襲擊。唯有持續向烏克蘭提供軍事支持並加大對莫斯科的施壓，方能實現這一目標。

她寫道：「我們將不斷提升（俄羅斯的）代價，直到俄羅斯明白它無法獲勝」。她還補充說，在這次造成至少13人死亡、數十人受傷的致命襲擊發生後，已確認在基輔的歐盟工作人員均平安無恙。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）稱，周三夜間俄羅斯對基輔發動的一次大規模襲擊中，至少有13人喪生，另有86人受傷。克里契科形容這是自四年多前戰爭爆發以來，俄羅斯對烏克蘭首都發動的最猛烈襲擊。據烏克蘭官員透露，莫斯科在這次襲擊中動用了無人機和導彈。

目前，歐盟內部正就針對俄羅斯的第21輪制裁方案進行磋商。此外，布魯塞爾方面已於6月對另外81個組織和個人實施了制裁，其中包括俄羅斯東正教會主教舍夫庫諾夫（Georgy Shevkunov），他被俄羅斯媒體稱為「普亭的懺悔神父」。

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