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邊交火邊談判…美伊間接會談落幕 新一輪待哈米尼喪禮後登場

中央社／ 杜哈2日綜合外電報導
圖為一名男子走過伊朗德黑蘭街頭紀念已故最高領袖哈米尼的橫幅。路透
圖為一名男子走過伊朗德黑蘭街頭紀念已故最高領袖哈米尼的橫幅。路透

美伊1日的間接會談結束後，居間斡旋國今天表示，下一輪美伊間接會談預計會在伊朗已故最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）的喪禮後舉行。

法新社報導，儘管美伊本周仍互有交火，在昨天雙方間接會談落幕後，美國總統川普及擔任調停國的卡達和巴基斯坦，都釋出外交談判持續推進的訊息。

雙方之前達成諒解備忘錄，同意重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）並停止敵對行動，然而雙方須在後續會談中處理多項重大議題，其中包括伊朗核計畫。

巴基斯坦方面今天說：「卡達與巴基斯坦調解人員（1日）分別與美國及伊朗談判代表在杜哈會談，取得正面進展。」

巴基斯坦方面還說，美伊雙方同意持續展開會談，「下一輪會談將在伊朗已故最高領袖哈米尼喪禮後盡快舉行」。

美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊，86歲的哈米尼當天在官邸遇害。在他過世後，權力迅速移交給兒子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）。

哈米尼的公祭將於7月4日登場，遺體安置於德黑蘭市中心的大型清真寺建築群，當地是每周五例行聚禮、官方儀式及宗教集會的重要場所。

葬禮儀式將於9日在伊朗東北部城市麥什赫德（Mashhad）的伊瑪目禮薩聖陵（shrine of ImamReza）舉行。麥什赫德是哈米尼的故鄉。

率領德黑蘭代表團的伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）在1日會談結束後表示，美伊雙方同意於3日前建立溝通管道，用於通報和記錄任何違反美伊諒解備忘錄的行為。

以色列 伊朗 美國 哈米尼 美伊 荷莫茲海峽

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