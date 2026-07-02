美伊杜哈間接會談結束 聚焦荷莫茲海峽議題

伊朗與美國今天完成間接會談，但沒有跡象顯示，雙方在朝向持久和平方面取得突破，而是聚焦在荷莫茲海峽、伊朗資金解凍等雙方聲稱「已解決」的議題上。

綜合法新與路透社報導，率領德黑蘭代表團的伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，會談已告結束，雙方同意在明天之前建立溝通管道，用來通報和記錄任何違反美伊諒解備忘錄的行為。

川普在登上新版總統專機「空軍一號」（Air ForceOne）前則是向記者表示：「就目前進展而言，伊朗去核化議題進展順利。我們之前非常猛烈地打擊他們…但我們現在相處融洽。」

卡達外交部表示，美伊談判代表分別與卡達和巴基斯坦調解人單獨會晤。不過，據消息人士說法，這次會談純粹討論技術性細節，隻字未提核議題。

美國副總統范斯（JD Vance）表示，核議題將在之後處理，「顯然，我們對核議題感到憂心，我們將準備展開討論」。

知情人士表示，兩國談判代表在杜哈主要討論荷莫茲海峽的海上通行及解凍伊朗資金等問題，這2項都是初步協議下的關鍵議題。

據一名要求匿名的消息人士透露，川普女婿庫許納（Jared Kushner）和美國首席特使魏科夫（SteveWitkoff）雖被派往中東，進行白宮所謂的「高層級」會談，但兩人均未出席這次會談。

卡達外交部發言人在社群平台X發文指出，這次在杜哈會談中，美伊在與諒解備忘錄相關的議題上取得「正面進展」，正以瑞士峰會的既有成果為基礎持續推進。

卡達外交部表示，下次會談將在伊朗已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）國葬儀式後舉行，哈米尼預計於9日下葬。

然而，美伊雙方迄今均未說明，他們最終是否成功化解了彼此之間的任何重大分歧。