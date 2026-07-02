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美伊最新進展一次看！美勸伊朗放棄收費內幕曝光 美國慶日前雙方克制

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多艘船舶7月1日駐泊荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。路透
多艘船舶7月1日駐泊荷莫茲海峽靠近阿曼一側沿岸。路透

政治新聞網站Axios報導，美伊7月1日在杜哈結束新一輪間接會談，討論聚焦荷莫茲海峽與解凍伊朗資金，且雙方將確立緊急熱線。同時，美方極力說服德黑蘭放棄收取通行費，稱根據協議美方解除制裁後的經濟利益遠大於此。另一方面，雙方6月28日已達成共識，在一周內，7月4日美國國慶日前維持降溫，說明紀念日後恐爆發新衝突，初步協議破裂可能性仍大於達成最終協議。

美國副總統范斯1日表示，美國技術團隊「與伊朗、卡達及其他各方舉行會談，確保持續取得進展」。他並補充說：「現在仍處於相當早期階段，但談判進展順利。」

伊朗技術團隊代表、伊朗副外長加里巴巴迪會後否認有直接談判，稱此次會談是經過卡達和巴基斯坦居中協調。

加里巴巴迪表示，各方決定「2日前建立緊急溝通管道」，處理違反初步協議的情況。他補充，會中也討論伊朗使用被凍結在卡達的資金，且「已同意依據伊朗表明的需求，購買所需物資並運交伊朗」。

路透引述消息人士稱，這輪會談並未提及伊朗核計畫。范斯回應，這項議題待稍後處理。根據卡達外交部，下一輪會談預計在伊朗前最高領袖哈米尼葬禮遊行結束後舉行；哈米尼下葬儀式訂於7月9日。

美國即將在7月4日迎來國慶日，一名美國官員透露，華府與德黑蘭6月28日達成共識，在未來一周內確保荷莫茲海峽局勢降溫。

這名官員形容，美伊達成共識，盼在富有成效的環境，而非飛彈滿天飛的情況下，共同推進初步和平協議。但他補充：「川普已表示，他們每開一次火，我們將以更猛烈的火力還擊，這將削弱他們確保在海峽地位的目標。」

Axios引述知情美官員透露，杜哈會談上，川普女婿庫許納和白宮特使威科夫極力說服德黑蘭放棄海峽通行費計畫，傳達此舉恐毀掉美伊協議，而這項協議的經濟利益遠高於通行費收入。

一名美國官員說：「美國傳達給伊朗的訊息是『把格局放大』。」這名官員直言，若美國根據協議解除所有制裁，伊朗將可自由開發並銷售石油及其他資源，所能獲得的收益「對他們而言，將比用黑幫手段試圖收取通行費高出100倍」。

他說：「我們正敦促伊朗從更廣泛的核協議與區域互不干涉協議出發，放大格局思考自身潛力。」

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

伊朗放話「獨攬荷莫茲大權」！為何不惜再槓美國？專家曝「必要之賭」

美伊停止互打 油價漲勢收斂 美媒：兩國預定30日在卡達會談

川普、伊朗各執一詞 杜哈會談仍存變數

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