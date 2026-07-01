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美國、伊朗在杜哈舉行間接談判 川普：會談非常順利

中央社／ 美國安德魯聯合基地1日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普今天對美國與伊朗的間接談判進展表示讚賞，並稱在卡達首都杜哈舉行的會談「非常順利」。

法新社報導，川普（Donald Trump）準備搭乘卡達致贈的新空軍一號（Air Force One）專機前往北達科他州時，他告訴媒體記者：「就目前情況看來，伊朗去核化進展良好。他們的會談進行得非常順利，我們拭目以待。」

杜哈會談旨在緩和美伊兩國日前交火後的緊張局勢，川普說：「我們先前對他們出手很重…但現在雙方互動融洽。」

路透社報導，一名談判相關消息人士與一位伊朗官員先前透露，美國和伊朗今天在杜哈舉行技術層級會談，雙方試圖就荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運通行及確保持久停火達成共識。

消息人士指出，川普女婿庫許納（Jared Kushner）與特使魏科夫（Steve Witkoff）會晤了與巴基斯坦一同擔任調解者的卡達總理，為後續談判鋪路，但兩人不會出席正式會談。

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