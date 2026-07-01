聽新聞
0:00 / 0:00
荷莫茲海峽又出事？伊朗媒體：一艘外籍貨櫃船未依批准航行後擱淺
伊朗國營電視台今天報導，一艘外籍貨櫃船未依照伊朗批准的航道航行，隨後在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）擱淺。
根據美聯社，伊朗國營電視台的報導並稱，托運公司在荷莫茲海峽內，必須遵從伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）的指示。
荷莫茲海峽位於阿曼與伊朗之間，連接波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）及阿拉伯海（Arabian Sea），擁有得天獨厚的位置，掌握能源海上輸出命脈。
伊朗國營電視台發布這項公告之際，荷莫茲海峽緊張局勢已然升高。
根據伊朗與美國達成的臨時協議，該海峽理應允許船隻自由進出。
然而過去這個週末，中東地區爆發交火。阿曼及聯合國（UN）旗下機構正試圖在阿曼沿岸附近開闢一條新航道。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。