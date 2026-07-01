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荷莫茲海峽又出事？伊朗媒體：一艘外籍貨櫃船未依批准航行後擱淺

中央社／ 杜拜1日綜合外電報導
伊朗媒體報導，一艘外籍貨櫃船未依照伊朗批准的航道航行，隨後在荷莫茲海峽擱淺。路透社
伊朗媒體報導，一艘外籍貨櫃船未依照伊朗批准的航道航行，隨後在荷莫茲海峽擱淺。路透社

伊朗國營電視台今天報導，一艘外籍貨櫃船未依照伊朗批准的航道航行，隨後在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）擱淺。

根據美聯社，伊朗國營電視台的報導並稱，托運公司在荷莫茲海峽內，必須遵從伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）的指示。

荷莫茲海峽位於阿曼與伊朗之間，連接波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）及阿拉伯海（Arabian Sea），擁有得天獨厚的位置，掌握能源海上輸出命脈。

伊朗國營電視台發布這項公告之際，荷莫茲海峽緊張局勢已然升高。

根據伊朗與美國達成的臨時協議，該海峽理應允許船隻自由進出。

然而過去這個週末，中東地區爆發交火。阿曼及聯合國（UN）旗下機構正試圖在阿曼沿岸附近開闢一條新航道。

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽

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